北市啟動春安勞檢 首日開罰9次共93萬元
農曆春節即將到來，台北市勞檢處今天啟動春安勞檢，首日檢查58處工地及46家企業，結果發現多項違規，預計開罰9次共93萬元，呼籲各事業單位落實勞動法規，勿心存僥倖。
台北市勞動檢查處發布新聞稿表示，配合勞動部計畫，勞檢處今天啟動為期37天的春安勞檢，針對重大營造工程、外牆清洗等高風險作業工作場所，及物流餐飲、運輸業等正值業務高峰期的行業加強檢查。
勞檢處指出，春安勞檢首日共檢查58處工地及46家企業，結果發現多項違規，包含暴露的鋼筋未採取防護設施、高度2公尺以上開口沒有設置防護設備、未使勞工依安全標準使用圓盤鋸及研磨機等，預計開罰9次共新台幣93萬元，同時要求立即改善。
勞動局呼籲各事業單位，務必落實各項職業安全衛生管理及安全防護設施設備，並進行必要的安全衛生教育訓練，以提升危害認知，降低職業災害發生風險，同時做好人員調度，給予勞工充分休息時間，避免過勞。
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