北市啟動春安勞檢 首日開罰9次共93萬元

在臺北市大安區仁愛路四段258號的一樓，有一尊銅像，紀念的是蔡紅先生，他的字是福安，所以銅像名為「蔡紅福安先生紀念像」，銅像底座有生平介紹，蔡紅在清朝時期的西元1890年出生於苗栗縣竹南的獅山。 根

2025-01-07 16:20