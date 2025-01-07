新北瑞芳深澳路工程引民怨 市議員助協調盼改善

瑞芳區通往深澳漁港的主要道路深澳路，因為路口現況車道配置不佳，加上未設置人行道，常造成人車爭道等情形，現在已經在改善中，不過工程進行到一半，因為人行道施作等相關問題引起民怨炸鍋，今(7)日市議員林裔綺在接獲陳情後，也到現場關心了解，並要求施工單位要改善。

瑞芳區通往深澳漁港的深澳路，現在正在進行優化改善中，最近施工已經到後半段，但當地民眾赫然發現，實體人行道明顯壓縮路幅，加上漁港內大車進出不少，如此一來車輛進出反而不便，為了提倡以人為本的工程設計，卻罔顧在地居民需求，讓民怨炸鍋。

市議員林裔綺表示，近日屢屢接獲當地民眾反映，因實體人行道施作，導致道路路幅縮小，反而讓車輛通行不便，另外還有其他設計讓民眾產生疑慮，今日也邀請權責單位到場傾聽民意，力求在以人為本的設計改善下，也能兼顧當地居民的通行需求。

瑞芳區區長楊勝閔表示，此工程有民眾反映，實體人行道增設後，反而導致車輛通行不便，對此，區公所也會配合地方意見，和施工單位協調改善方案，讓行人還有車輛通行都能夠安全有保障。