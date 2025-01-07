佛陀成道日 貢寮靈鷲山煮4000碗臘八粥與民結緣

農曆十二月初八是節氣大寒，俗稱臘八節，也是釋迦牟尼佛成道的日子，位在貢寮福隆的靈鷲山連續10年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動，今(7)日在貢寮、雙溪、澳底等地，由常住法師及志工數十人，親送四千多碗熱騰騰的臘八粥，與在地居民和遊客及公家機關結好緣，共享佛粥庇蔭。

靈鷲山賢善法師表示，今天是農曆12月初8，也是佛陀成道紀念日，佛陀在成道之前，長期刻苦修行，最終過度飢餓而昏倒，在接受牧羊女供養的乳糜粥後，恢復體力，於十二月初八開悟成道。我們為紀念佛陀成道，於臘八煮粥供佛，歡喜法身慧命的廷續，更歡喜佛法的流傳。

貢寮區區長柯建輝說，靈鷲山長期關心地方，對於地方上有需要的民眾，他們也會適時提供協助，熱心公益，每年在農曆臘月初八更是準備熱騰騰的臘八粥，由法師和志工親自分送，讓人將臘八粥吃在嘴裡，暖在心裡。

靈鷲山懇慧法師表示，在又一波寒流襲台之時，帶來香甜滋補的暖意，同時贈送靈鷲山開山住持心道法師乙巳年新春墨寶，一同迎接即將到來的農曆新年。