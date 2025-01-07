新北捷運聯名黑啤酒遭綠批對立 藍反酸蘇貞昌以酒慶雪隧

新北捷運公司為紀念環狀線0403斷軌到復駛的過程，推出包含象徵紀錄的聯名黑啤酒，卻遭立委張宏陸批評酒和運輸工具是對立的，議員江怡臻則表示張宏陸恩師蘇貞昌擔任行政院長以宜蘭酒慶祝雪隧開通，張宏陸言論重重打臉蘇貞昌。

新北捷運公司為紀念403地震環狀線斷軌修復過程，推出包括回饋、紀錄與平安幸福的環狀線三部曲活動，其中聯名黑啤酒被賦予紀錄含意。但立委張宏陸批評酒和運輸工具是對立的，不明白怎麼會推出聯名酒品。

捷運公司總經理吳國濟表示，復駛紀念酒是承載著環狀線重啟營運歷史意義。紀錄全線復駛重要時刻，由黑啤酒入口時的苦澀，轉化為入喉後的回甘，象徵紀念斷軌至復駛的辛勞，過去的艱辛已化為今日甘甜成果。

民眾則表示，大眾捷運法規定車上不能飲食，但喝酒後搭乘大眾運輸，一直是政府強力宣導避免酒駕方式之一，如此而言又怎能說酒和運輸工具對立，認為聯名酒寓意深遠，跟運輸工具對立無關。

議員江怡臻今表示，張宏陸的政壇恩師蘇貞昌在擔任行政院長時，不但曾經以宜蘭酒慶祝雪隧開通，在其任內台鐵還三度推出紀念酒，可說是一年一款，張宏陸此番言論，根本是重重打腫蘇貞昌的臉。

江怡臻表示，環狀線提早復駛對板橋民眾而言可說鬆了一口氣，張宏陸身為板橋在地立委居然帶頭酸言酸語，毫無邏輯發言批評環狀線復駛紀念活動。紀念酒除標誌新北捷運營運新起點，希望用積極正向態度迎向未來，更是感謝工程團隊辛苦努力。

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