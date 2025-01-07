新北蛇福泰吉春聯 淡水公所發放搶拿人氣夯

新北市政府今天公布「2025乙巳蛇年」的春聯與福袋，而在淡水區公所也特別同步發放市長春聯，淡水區長表示，淡水這次過年相當有意義，因為才剛慶祝完人口突破20萬人，接著又要過農曆新年，今年以「蛇福泰吉」春聯迎接將到來的金蛇年，比喻「全有賺錢」之意，而一早在淡水區市民聯合服務大樓一樓大廳發放，民眾排隊搶拿市長春聯，除了感受到過年氣氛之外，也感受到民眾的熱情。

淡水區長陳炳仲表示，今年市長侯友宜，以新北春聯主軸為「蛇福泰吉」，除祝福平安吉祥外，也以台語諧音比喻全有賺錢之意，希望用「蛇福泰吉」春聯，祝福大家蛇年萬事如意、平安幸福。而另外區公所也將在1月14邀請書法名家在公所大廳揮豪寫春聯。

今年的新北春聯是由新北青年書法家林妤璇與設計師王景民合作創作，「蛇福泰吉」書法蛇字以金邊象徵吐信代表喜氣。而淡水區公所也準備了1萬份，讓大家可以來公所索取，一起迎接過好年。