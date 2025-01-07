新北議會藍綠黨鞭將改選 藍營蔡淑君、王威元內戰

新北市議會國民團昨日公告黨團書記長選舉開跑，除三重議員王威元有意角逐，林口資深議員蔡淑君也表態參選。圖／新北市議會國民黨團提供

新北市議會國民團昨日公告黨團書記長選舉開跑，除三重議員王威元有意角逐，林口資深議員蔡淑君也表態，蔡表示，希望能延續去年書記長陳偉杰在議題與社群的靈活性，帶領所有黨籍議員提升。王威元則強調，「淑君阿姨」是他非常尊敬的人，會用努力爭取認同。

議會民進黨團也在日前公告總召改選，據悉本次英系議員廖宜琨有意角逐，但他受訪表示，目前還在考慮，登記截止還有一段時間，目前還不急。

明年就要舉行地方大選，今年堪稱是備戰年，尤其在議會議會表現各界關注，無論是國民黨團書記長還是民進黨團總召，都扮演攻防的關鍵角色。

長期擔任藍黨團副書記長的蔡淑君，今年首度表態有意角逐，她受訪強調，她擔任多屆副書記長，今年看到陳偉杰書記長在議題攻防，甚至是找來社群專家協助議員取得藍勾勾，他希望自己也能延續這項傳統，帶領所以議員一起成長。

蔡淑君說，未來這一年就是要發揮戰力，擺脫以往被動的情勢，才能替國民黨團在新北立下更好的根基，並促進府會和平。

第二次表態參選的王威元表示，淑君阿姨是他非常尊敬的前輩，如果他無法說服其他議員，也就代表自己無法勝任書記長，但他絕對有信心，會跟阿姨一起公平競爭。

王威元說，立院通過財劃法，增加了300多億元預算，如何在補助型計畫與硬體建設間比例關係，或是地方建設經費依人口數分配等等，急需黨團與市府凝聚共識，有別以往的變局如何抓住機會做出讓市民更有感的成績，他會努力達成。