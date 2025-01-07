聽新聞
0:00 / 0:00
新北議會藍綠黨鞭將改選 藍營蔡淑君、王威元內戰
新北市議會國民團昨日公告黨團書記長選舉開跑，除三重議員王威元有意角逐，林口資深議員蔡淑君也表態，蔡表示，希望能延續去年書記長陳偉杰在議題與社群的靈活性，帶領所有黨籍議員提升。王威元則強調，「淑君阿姨」是他非常尊敬的人，會用努力爭取認同。
議會民進黨團也在日前公告總召改選，據悉本次英系議員廖宜琨有意角逐，但他受訪表示，目前還在考慮，登記截止還有一段時間，目前還不急。
明年就要舉行地方大選，今年堪稱是備戰年，尤其在議會議會表現各界關注，無論是國民黨團書記長還是民進黨團總召，都扮演攻防的關鍵角色。
長期擔任藍黨團副書記長的蔡淑君，今年首度表態有意角逐，她受訪強調，她擔任多屆副書記長，今年看到陳偉杰書記長在議題攻防，甚至是找來社群專家協助議員取得藍勾勾，他希望自己也能延續這項傳統，帶領所以議員一起成長。
蔡淑君說，未來這一年就是要發揮戰力，擺脫以往被動的情勢，才能替國民黨團在新北立下更好的根基，並促進府會和平。
第二次表態參選的王威元表示，淑君阿姨是他非常尊敬的前輩，如果他無法說服其他議員，也就代表自己無法勝任書記長，但他絕對有信心，會跟阿姨一起公平競爭。
王威元說，立院通過財劃法，增加了300多億元預算，如何在補助型計畫與硬體建設間比例關係，或是地方建設經費依人口數分配等等，急需黨團與市府凝聚共識，有別以往的變局如何抓住機會做出讓市民更有感的成績，他會努力達成。
民進黨團總召也將改選，日前已經公告登記至9日截止，據傳本屆將由蘇系張維倩改為英系廖宜琨接手，不過廖宜琨表示，目前還在考慮，登記截止還有一段時間，目前還不急。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言