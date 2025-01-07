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新北永寧微型轉運站估2月啟用 盼助雙北桃園城際好行

中央社／ 新北7日電

新北市交通局表示，在捷運板南線永寧站2號出口停車場增設公車微型轉運站預計2月完工啟用，將有10條桃園公車路線收攏到轉運站，盼提升雙北、桃園轉乘便利性也紓解周邊交通。

新北市政府交通局今天發布新聞稿指出，捷運板南線永寧站鄰近國道3號土城交流道，加上捷運三鶯線將完工，將是新北市、台北市與桃園城際交通重要據點。

捷運板南線永寧站交通運量，新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，永寧站尖峰時每天雙向公車達300班、通勤人次每小時1萬人，其中桃園公車尖峰時間每天雙向達28班、通勤人次每小時1000人。

林詩欽指出，永寧微型轉運站占地約750坪、設有5席月台，將收攏10條桃園公車路線到轉運站內，作為桃園公車在新北的端點站，可減少繞行土城區承天路，紓解永寧捷運站周邊道路尖峰時段交通負荷，也能讓一般公車站上下車的雙北公車有更寬裕行駛空間。

交通局表示，永寧微型轉運站工程進度已達近90%，未來轉乘捷運、公車及計程車都更方便安全。

公車 桃園

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