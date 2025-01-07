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善琴慈惠堂新北萬里送暖 贈年菜為弱勢家戶加菜
隨著傳統農曆新年的腳步接近，家家戶戶都在採買準備煮個豐盛年夜飯，不過弱勢家戶卻為此相當苦惱，為了讓弱勢家戶也可以有個豐盛的圍爐飯桌，來自汐止的善琴慈惠堂特別捐贈30份年菜給萬里區的弱勢家戶，希望能夠讓他們過個好年。
汐止善琴慈惠堂堂主陳雪嬌表示，秉持著母娘慈悲為懷的精神，在歲末時節特別採賣了90份的年菜要為弱勢家戶過年加菜，汐止區共有60份，而萬里區則是30份，希望在母娘的加持與幫助下，弱勢族群都可以受到鼓舞，生活變得越來越好。
萬里區長黃雱勉說，今天舉辦了簡單溫馨的捐贈儀式，汐止善琴慈惠堂堂主在現場給予溫暖問候與關懷，為此相當感謝汐止善琴慈惠堂的大愛，不只是捐贈年菜，每年都還有捐白米給區內的弱勢家戶，也期待透過這份暖心的舉動能夠拋磚引玉，吸引更多的善心企業與團體一起來關懷社會中需要被幫助的族群，讓他們都能夠過個好年。
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