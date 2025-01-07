北市大直基泰損鄰事發1年4個月 3處基地都更進度曝光

新北三重一處建案造成損鄰，兩側民宅被迫「都更」。回顧北市前年9月基泰大直案，當時造成1棟26戶傾斜民宅夷為平地、東側與南側鄰地受損，共影響多達270戶。北市更新處今表示，兩側鄰地預計今年第2季上網招商；受災戶仍認為都更牛步，地震一來恐有安全疑慮，盼政府加速。

更新處表示，大直傾斜民宅部分，基泰建設整合重建事宜中，已於去年12月28日自辦公聽會，但迄今尚未報核事業計畫。東側及南側鄰地的公辦都更進度，預計今年2月至3月舉辦地區說明會，分別於4月、6月公告上網招商，若招商成功，將會進入簽約等後續流程。

大直重災戶自救會長洪逸展表示，事發迄今一年多，住戶與基泰開過無數次會議，目前已談得差不多，包含大樓完工後的分配、受災戶的安置與租金補貼等事宜，期間也舉辦公聽會等必要行政程序，但建照取得可能得要1、2年時間，受災戶看著夷為平地的家園遲遲未動工，市府對此承諾收到案件會盡快審查，大家能感受到市府的誠意。

洪逸展說，重建過程漫長，受災戶已在外安置一年多，基泰強調租金補貼和安置絕對負責到底，直到新家蓋好入住，大家有問題也能隨時都能聯絡到基泰窗口。對於三重建案損鄰，他建議政府單位可組成小組，固定抽查並監督各個建案，降低類似狀況發生的風險。

一名東側儒林園居民表示，基泰施工不慎，造成住家建物持續龜裂，家門甚至都關不起來，聯絡基泰來修理，基泰態度不積極，9個月、10個月都還不來修。

她說，既然蔣萬安市長第一時間曾說過，儒林園被基泰破壞，將以專案處理，住戶都信心十足，也很期待趕快都更，事實是過了一年多，但目前似乎與一般公辦都更一樣牛步，時程似乎沒有推進，就算要搬遷，最快要等到2027年，大家整個心懸在那邊，如今只希望加快都更速度。

一名南側居民直言，住戶們都一致想要公辦都更，問題是流程讓大家感到非常久，畢竟現在仍住在家裡，地震來時都會害怕，憂心是否會倒塌等安全疑慮，希望政府可以加速審議。

該居民提及損鄰賠償，北市私立道明外僑學校的圍牆等受損，基泰就賠1100萬元，對於他們建築物出現龜裂等狀況，每戶僅賠萬元至10多萬不等，質疑有錢有勢好辦事、沒錢沒勢等出事，直呼這樣合理嗎？