大安區傳奇銅像有故事！子孫兩代八位臺灣首富

在臺北市大安區仁愛路四段258號的一樓，有一尊銅像，紀念的是蔡紅先生，他的字是福安，所以銅像名為「蔡紅福安先生紀念像」，銅像底座有生平介紹，蔡紅在清朝時期的西元1890年出生於苗栗縣竹南的獅山。

根據新出版的《穿越臺灣歷史2 》一書記載，蔡紅的傳奇，在於他的子孫兩代一共有八人被稱為臺灣首富。蔡紅出生地獅山雖名為山，其實是海濱平原的一個地名，位在苗栗西北邊靠近臺灣海峽之處。這一帶原本是道卡斯族的中港社居住範圍，曾經有港口的便利，所以在清朝乾隆年間，來自福建的漢人就陸續渡海到此開墾，形成了中港街，至今在地方上還有中港的地名；也有澎湖居民跨海移民到這裡，留下了澎湖厝的地名。

蔡福安的人生有許多傳奇，一是蔡家到了他一代已經是三代單傳，人丁單薄。蔡福安五歲時父親就已經過世，父系已然舉目無親。自幼就貧困的蔡福安，還好有舅舅幫著撫養，直到他能自食其力。

成年後的蔡福安，人生前半生依然貧窮，但是他不但娶妻生子，而且生下了五子三女；接下來更傳奇、而且可能無人能及的是，儘管蔡福安的收入只能勉強讓家人餬口，沒有多餘的財力去教育與栽培子女，甚至還要子女幫忙務農，但是他的五個兒子，後來有三人先後被稱為臺灣首富，到了他的孫子這一代，也已經有五人被稱為臺灣首富。

《穿越臺灣歷史2：從猴猴族到茶金，考古最有戲的臺灣史》指出，清朝以來臺灣有不少人曾經被稱為首富，包括在清朝已經盛極一時的板橋林本源家族多人，日治時期快速崛起的辜顯榮，投入石油塑膠工業而致富的王永慶，因為精密科技代工而興起的郭台銘，生產食品成功進軍對岸市場的蔡衍明等，許多人都曾經被稱為臺灣首富，各領風雲。如果針對同一家族曾經成為臺灣首富的人數來看，蔡福安的子孫兩代，最少已經出現八位臺灣首富，足以讓蔡福安名垂青史。

《穿越臺灣歷史2 》提到，宋朝時，李潛與子孫三代，因為「一門八進士」而傳為千古佳話。蔡福安的子孫兩代則已經有「一門八首富」；難得的是富而好學，第二代的蔡萬才早就已經考上國立臺灣大學法律學系；第三代更多人從國立臺灣大學法律學系與商學系畢業，進而留學海外獲得碩、博士學位，還因為社會貢獻而經常獲頒榮譽博士。

為什麼蔡福安家族能夠有這種成就？蔡萬才在紀念父親的塑像底下，銘記一段非常發人深省的文字，他緬懷福安公「平生以誠實勤儉聞於鄉里，並樹立優良家風傳承後代而奠定蔡氏事業發展之基礎。」

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