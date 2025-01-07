快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

大安區傳奇銅像有故事！子孫兩代八位臺灣首富

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為賴祥蔚教授提供
照片為賴祥蔚教授提供

在臺北市大安區仁愛路四段258號的一樓，有一尊銅像，紀念的是蔡紅先生，他的字是福安，所以銅像名為「蔡紅福安先生紀念像」，銅像底座有生平介紹，蔡紅在清朝時期的西元1890年出生於苗栗縣竹南的獅山。

根據新出版的《穿越臺灣歷史2 》一書記載，蔡紅的傳奇，在於他的子孫兩代一共有八人被稱為臺灣首富。蔡紅出生地獅山雖名為山，其實是海濱平原的一個地名，位在苗栗西北邊靠近臺灣海峽之處。這一帶原本是道卡斯族的中港社居住範圍，曾經有港口的便利，所以在清朝乾隆年間，來自福建的漢人就陸續渡海到此開墾，形成了中港街，至今在地方上還有中港的地名；也有澎湖居民跨海移民到這裡，留下了澎湖厝的地名。

蔡福安的人生有許多傳奇，一是蔡家到了他一代已經是三代單傳，人丁單薄。蔡福安五歲時父親就已經過世，父系已然舉目無親。自幼就貧困的蔡福安，還好有舅舅幫著撫養，直到他能自食其力。

成年後的蔡福安，人生前半生依然貧窮，但是他不但娶妻生子，而且生下了五子三女；接下來更傳奇、而且可能無人能及的是，儘管蔡福安的收入只能勉強讓家人餬口，沒有多餘的財力去教育與栽培子女，甚至還要子女幫忙務農，但是他的五個兒子，後來有三人先後被稱為臺灣首富，到了他的孫子這一代，也已經有五人被稱為臺灣首富。

《穿越臺灣歷史2：從猴猴族到茶金，考古最有戲的臺灣史》指出，清朝以來臺灣有不少人曾經被稱為首富，包括在清朝已經盛極一時的板橋林本源家族多人，日治時期快速崛起的辜顯榮，投入石油塑膠工業而致富的王永慶，因為精密科技代工而興起的郭台銘，生產食品成功進軍對岸市場的蔡衍明等，許多人都曾經被稱為臺灣首富，各領風雲。如果針對同一家族曾經成為臺灣首富的人數來看，蔡福安的子孫兩代，最少已經出現八位臺灣首富，足以讓蔡福安名垂青史。

《穿越臺灣歷史2 》提到，宋朝時，李潛與子孫三代，因為「一門八進士」而傳為千古佳話。蔡福安的子孫兩代則已經有「一門八首富」；難得的是富而好學，第二代的蔡萬才早就已經考上國立臺灣大學法律學系；第三代更多人從國立臺灣大學法律學系與商學系畢業，進而留學海外獲得碩、博士學位，還因為社會貢獻而經常獲頒榮譽博士。

為什麼蔡福安家族能夠有這種成就？蔡萬才在紀念父親的塑像底下，銘記一段非常發人深省的文字，他緬懷福安公「平生以誠實勤儉聞於鄉里，並樹立優良家風傳承後代而奠定蔡氏事業發展之基礎。」

聚傳媒

人生 多人 澎湖

延伸閱讀

《大奉打更人》正式開播! 王鶴棣穿越差點被流放，靠元素週期表逆天改命

台維斯盃／盧彥勳領銜最強陣容 農曆年主場迎戰勁敵美國隊

貨車載鋰電池翻覆 雲縣道145乙線穿越國1下方封閉

【重磅快評】賴清德軍師立銅像 國父銅像不見天日？

相關新聞

北市大直基泰損鄰事發1年4個月 3處基地都更進度曝光

新北三重一處建案造成損鄰，兩側民宅被迫「都更」。回顧北市前年9月基泰大直案，當時造成1棟26戶傾斜民宅夷為平地、東側與南...

新北議會藍綠黨鞭將改選 藍營蔡淑君、王威元內戰

新北市議會國民團昨日公告黨團書記長選舉開跑，除三重議員王威元有意角逐，林口資深議員蔡淑君也表態，蔡表示，希望能延續去年書...

新北抽水站地上油槽設施再優化 周邊環境更提升

新北市政府水利局辦理「新北市抽水站地上儲槽設施改善工程(第2標)」，即將在2月初完成41座抽水站地上儲油槽系統改善，此後抽水站將更符合環境部訂定「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」之

大安區傳奇銅像有故事！子孫兩代八位臺灣首富

在臺北市大安區仁愛路四段258號的一樓，有一尊銅像，紀念的是蔡紅先生，他的字是福安，所以銅像名為「蔡紅福安先生紀念像」，銅像底座有生平介紹，蔡紅在清朝時期的西元1890年出生於苗栗縣竹南的獅山。 根

檢偵辦仍蓋第一魚果市場6至8樓...議會下附帶決議 市長蔣萬安：會負責

北市府今年度總預算多筆仍卡關，包括北捷遊憩子公司、二備金被刪4千萬，還有第一魚果改建委員會有附帶決議等。市長蔣萬安今赴國...

專家幫解套一聽「京華城」不想來？李四川駁：下周開會

京華城是否停工、撤銷20%容獎等後續，北原本市長蔣萬安日前說兩周內、1月9日前開會，但傳出有專家一聽「京華城」不想來？李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。