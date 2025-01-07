新北抽水站地上油槽設施再優化 周邊環境更提升

新北市政府水利局辦理「新北市抽水站地上儲槽設施改善工程(第2標)」，即將在2月初完成41座抽水站地上儲油槽系統改善，此後抽水站將更符合環境部訂定「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」之規定，讓抽水站周邊環境更加提升。

水利局長宋德仁表示，新北市抽水站共84座，每座抽水站皆有設置貯放柴油設備，以供抽水設備運轉所需。地上油槽設施改善作業共分兩階段辦理，第一階段改善站體共43站已在112年11月完成；第二階段改善站體位於三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、永和、中和、新店及汐止等共41站，完工後，當有油料不慎洩漏時，外溢的油料可先暫時存放防溢堤內，可降低土壤或地下水體污染可能性。

宋德仁局長指出，此次工程辦理油槽防溢堤高度改善及加油口加裝防濺溢設施，另外也依各油槽特性規劃監測方式，像是密閉測試、土壤氣體監測、地下水監測等監測設備，並定期使用儀器進行測試，比現在以人工目視更可精準確認油槽狀況，減少土壤或地下水受到污染的可能性，將可全面提升環境保護功能。

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