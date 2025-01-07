快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

新北抽水站地上油槽設施再優化 周邊環境更提升

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市政府水利局辦理「新北市抽水站地上儲槽設施改善工程(第2標)」，即將在2月初完成41座抽水站地上儲油槽系統改善，此後抽水站將更符合環境部訂定「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」之規定，讓抽水站周邊環境更加提升。

水利局長宋德仁表示，新北市抽水站共84座，每座抽水站皆有設置貯放柴油設備，以供抽水設備運轉所需。地上油槽設施改善作業共分兩階段辦理，第一階段改善站體共43站已在112年11月完成；第二階段改善站體位於三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋、永和、中和、新店及汐止等共41站，完工後，當有油料不慎洩漏時，外溢的油料可先暫時存放防溢堤內，可降低土壤或地下水體污染可能性。

宋德仁局長指出，此次工程辦理油槽防溢堤高度改善及加油口加裝防濺溢設施，另外也依各油槽特性規劃監測方式，像是密閉測試、土壤氣體監測、地下水監測等監測設備，並定期使用儀器進行測試，比現在以人工目視更可精準確認油槽狀況，減少土壤或地下水受到污染的可能性，將可全面提升環境保護功能。

聚傳媒

地下水 德仁

延伸閱讀

研究：生物炭能提高土壤吸附CO2 可供減排利器

新莊潭底溝飄臭味擾民 侯友宜今視察強調「工廠偷排廢水就停工」

金黃耶誕樹點亮星空 新北中港大排、鴨母港溝絢爛燈海登場

新北板橋浮洲汙水管線 再增4,754戶受惠

相關新聞

北市大直基泰損鄰事發1年4個月 3處基地都更進度曝光

新北三重一處建案造成損鄰，兩側民宅被迫「都更」。回顧北市前年9月基泰大直案，當時造成1棟26戶傾斜民宅夷為平地、東側與南...

新北議會藍綠黨鞭將改選 藍營蔡淑君、王威元內戰

新北市議會國民團昨日公告黨團書記長選舉開跑，除三重議員王威元有意角逐，林口資深議員蔡淑君也表態，蔡表示，希望能延續去年書...

新北抽水站地上油槽設施再優化 周邊環境更提升

新北市政府水利局辦理「新北市抽水站地上儲槽設施改善工程(第2標)」，即將在2月初完成41座抽水站地上儲油槽系統改善，此後抽水站將更符合環境部訂定「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」之

大安區傳奇銅像有故事！子孫兩代八位臺灣首富

在臺北市大安區仁愛路四段258號的一樓，有一尊銅像，紀念的是蔡紅先生，他的字是福安，所以銅像名為「蔡紅福安先生紀念像」，銅像底座有生平介紹，蔡紅在清朝時期的西元1890年出生於苗栗縣竹南的獅山。 根

檢偵辦仍蓋第一魚果市場6至8樓...議會下附帶決議 市長蔣萬安：會負責

北市府今年度總預算多筆仍卡關，包括北捷遊憩子公司、二備金被刪4千萬，還有第一魚果改建委員會有附帶決議等。市長蔣萬安今赴國...

專家幫解套一聽「京華城」不想來？李四川駁：下周開會

京華城是否停工、撤銷20%容獎等後續，北原本市長蔣萬安日前說兩周內、1月9日前開會，但傳出有專家一聽「京華城」不想來？李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。