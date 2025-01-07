聽新聞
0:00 / 0:00
議員要求京華城撤銷20%容獎 市長蔣萬安：事實到哪處理到哪
民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，遭起訴求刑28.5年，議會工務委員會要求市府立即撤銷2022年11月公告的京華城都市計畫，廢止20%違法容積。市長蔣萬安今表示，市府近期就會召開跨局處專家及學者會議，「事實到哪，就處理到哪」
蔣萬安今天中午赴議會國民黨團大會溝通重大施政案，除了被擱置的預算案，今天中午也討論京華城容積案審議意見，由於議會工務委員會的綜合決議，認為京華城土地違法容積獎勵案經檢察官今年12月26日提起公訴，京華城取得都市計畫涉嫌以違法方式通過，建議北市府立即撤銷2022年11月公告的西松段三小段156地號的都市計畫，回歸原都市計畫。
對於京華城案後續，蔣萬安黨團大會後受訪表示，市府近期就會召開跨局處專家及學者會議，針對京華城後續做一個處理，市府的立場就是「事實到哪，就處理到哪。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言