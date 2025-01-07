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檢偵辦仍蓋第一魚果市場6至8樓...議會下附帶決議 市長蔣萬安：會負責

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安今赴國民黨團大會溝通說明。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安今赴國民黨團大會溝通說明。記者林麗玉／攝影

北市府今年度總預算多筆仍卡關，包括北捷遊憩子公司、二備金被刪4千萬，還有第一魚果改建委員會有附帶決議等。市長蔣萬安今赴國民黨團大會說明。會後蔣萬安說，對於北捷遊憩子公司、魚果市場、社宅停車場價購等，這部分都有共識，希望預算能順利通過。

由於第一魚果批發市場改建案，財建委員會附帶決議提出減項發包涉及違法，檢調現已偵辦中，若市府評估六至八樓有興建必要，應對所決定的政策負責。蔣說，本來市府任何政策都會負起責任，只要一切依法依相關規範進行，也會尊重議會預算審查的權利。

今天國民黨團召開黨團大會，主要針對重大施政預算被擱置及京華城後續處理等八大案，包括民政局的區政監督及區里組織工作計畫預算被擱置，因關係民政局區里監督業務的所有預算，如果被暫擱，將嚴重影響業務與工作執行；還有敬老卡今年度是編列預算開放中低收長者可抵聯醫掛號費扣50點，若新版財劃法順利增加財源，也希望擴及一般長者。

至於重大被刪減預算，包括北捷投資成立遊憩事業股分有限公司3600萬元；還有財政局投資北捷成立遊憩公司遭全數刪減2400萬元，後續可能涉及政黨協商，子公司成立的必要性及市府出資比例尚須與議會溝通。另外，交通局編列57億元多元要買回經貿社宅等八處地下停車場，向都發局分25年價購，也遭交通委員會刪減預算剩1000元。

蔣萬安表示，剛剛都有跟黨團議員充分討論交換意見，不管北捷遊憩公司成立，還有市場處、魚果的預算，都有跟黨團交換意見，針對捷運的遊憩子公司成立、包含市場魚果市場，未來社宅停，希望預算能順利通過。

北捷 社宅 蔣萬安

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