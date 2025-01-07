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專家幫解套一聽「京華城」不想來？李四川駁：下周開會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
傳出有專家一聽「京華城」不想來？李四川今說的確有委員因時間無法配合，但「沒有所謂的逃避」，下周一或二會開會，「一定會找到人，你放心。」記者林麗玉／攝影
傳出有專家一聽「京華城」不想來？李四川今說的確有委員因時間無法配合，但「沒有所謂的逃避」，下周一或二會開會，「一定會找到人，你放心。」記者林麗玉／攝影

京華城是否停工、撤銷20%容獎等後續，北原本市長蔣萬安日前說兩周內、1月9日前開會，但傳出有專家一聽「京華城」不想來？李四川今說確實有委員因時間無法配合，但「沒有所謂的逃避」，下周一或二會開會，「一定會找到人，你放心。」

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等遭起訴求刑28.5年。對於京華城案後續怎解套的調查小組會議，李四川今表示，大概原則上開會時間，下周一或二就會召開調查委員會，因為現在在找所有的委員，當然要配合委員時間，大概比較確定的時間會是在下周一或二開會。

對於市府是否會主動撤銷鼎越的20％容積獎勵？李四川表示，各種可能性都有，當然要聽聽所有專家委員給市府的意見，如果所有事證，他們認為比較確定，當然都會做比較確定的決定。

至於議會調查小組召集人游淑慧建議，北市府有四項依據，應可主動撤銷重大瑕疵的容積獎勵，李四川表示，原則上，還是會再開會時，將所有狀況都會檢討，看看所有專家委員的意見，提出來的意見會做妥適的處理。

由於今天有媒體報導，傳出有專家一聽到「京華城」就不想來？李四川今天則是說，下周一或二一定會開會，「我們一定會找到人，你放心」。是否有委員不想碰京華城的案子？李四川說，沒有所謂的逃避，不過有委員也許是時間上沒辦法配合，市府都可以理解。

京華城案 北市府 李四川

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