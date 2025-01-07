新北平溪天燈節2月8日登場 國際學生祈求世界和平
新北市政府觀光旅遊局今天表示，「平溪天燈節」將於2月8日在平溪國中、2月12日在平溪十分廣場舉行，並以農曆蛇年為主題，設計蛇年造型主燈。首場平溪國中還有精彩光雕表演。
市長侯友宜與活動代言人李多慧上午主持平溪天燈記者會，共同公布「平溪天燈節」主軸，2月8日為「金蛇呈祥好運蛇進來」，2月12日元宵節主軸為「金蛇傳愛光耀新北」。
市府說，今年以農曆蛇年為主題，除設計蛇年造型主燈外，還有「天燈蛇影」精彩光雕，表演將於2月8日在平溪國中登場。當天也有16個國家的交換學生，到場施放天燈，祈求世界和平。
觀旅局說，2月12日於十分廣場，有「蛇年雙心主燈」，隨2顆蛇形天燈緩緩飛上天際，在夜空形成浪漫雙心主燈，呼應西洋情人節。
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