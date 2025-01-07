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時代不同了！手機拍、修圖都OK 台北燈節攝影比賽通通收

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「2025台北燈節」1月24日至2月16日在台北市西區登場，主燈「福蛇豆豆」揭曉。本報資料照片
「2025台北燈節」1月24日至2月16日在台北市西區登場，主燈「福蛇豆豆」揭曉。本報資料照片

2025台北燈節「蛇來運轉」將在西門町於1月24日點燈，燈飾綿延台北西區，台北市商業處攜手北門相機街商圈發展協會推攝影比賽，只要在2月21日前投稿，不管是用手機、數位相機、傳統相機等媒材，更不限制後製修圖，皆能報名參賽。

北門相機街商圈發展協會表示，攝影比賽以數位相機、傳統相機、手機等器材於2025年1月24日至2月16日台北燈節活動期間，拍攝燈節活動現場的創意燈景、建築、街景、美食、人文互動等特色。

協會強調，不限於傳統與數位影像進行結合，使藝術與科技交融，只要攝影成果畫面表現自然，作品不會限制修圖及後製。參賽者有機會獲得數位相機、攝影配件及相機街購物金等多項大獎，得獎作品更將於台北捷運燈箱刊登展出。

商業處說，北門相機商圈是台北市重要的攝影器材產業聚落，靠著專業多元的服務與良好信譽，除了對於專業攝影、媒體從業人員或是業餘攝影愛好者，在追求底片相機復古感的年輕世代中開拓出新客源。

商業處表示，攝影比賽徵件自2月2日至2月21日止，參賽民眾可選擇將照片輸出成6×8吋送到指定地點，或加入「台北相機街LINE@好友」（@hpc5227f）透過LINE中的說明指示上傳交件。

2024台北燈節。示意圖。本報資料照片
2024台北燈節。示意圖。本報資料照片

北門 台北捷運 攝影比賽

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