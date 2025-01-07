獨／蔡其昌稱北市給味全台北大巨蛋場次 北市：未介入分配

第36季中華職棒例行賽預計於3月29日於台北大巨蛋開戰，但卻傳出各球團於大巨蛋辦比賽場次分配不公，中職會長蔡其昌表示，聯盟分到場次一定公平分配，但若是遠雄或北市府釋出場次，可能會給特定球隊。北市府強調，場次分配屬於中職遠雄自行協調不會介入，世壯運釋出場次也未限制給特定球團，場次多寡球團也會將票房因素納入考量。

台北大巨蛋去年底因釋出場次不足一度引發爭議，經過市府、遠雄、中職、棒協四方協商後達成共識，但卻傳出各隊場次分配不一，蔡其昌表示，聯盟一定合理和公平分配無法整除就用抽的，但若是北市府分配到的名額可能就是給地主味全龍隊，遠雄若有多釋出場次，在票房考量下可能會給中信兄弟，才會出現場次分配落差。

據了解，新球季於大巨蛋舉辦的例行賽至少有35場，體育局於去年底舉行場次協調會議，並與遠雄、中職等都有達成共識，至於場次的分配則由中職及遠雄自行協調，北市府並不會介入。

市府人士透露，站在北市府立場當然希望身為地主球隊味全龍可以有多一點場次於台北打比賽，但大巨蛋畢竟屬於BOT案，場次協調好後，北市府就不會去介入中職分配，體育局先前已釋出世壯運檔期6場次供中職聯盟使用，但並未限制給味全龍或特定球團，均尊重聯盟安排。

該人士也透露，中職於去年場次協調會議中表達可接受今年有至少35場次賽事，遠雄亦承諾會再依照中職後續需求予以協助；而中職聯盟將場次平均釋出給各球團後，球團也會依照各自票房效益及財務考量，評估爭取更多大巨蛋場次，則回歸市場機制。