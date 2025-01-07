影／李多慧現身新北促銷天燈 侯友宜這句話她大笑比讚

新北市觀旅局今舉辦記者會，新北市長侯友宜與活動代言人李多慧共同公布「2025新北市平溪天燈節」將於下月舉辦天燈節活動，李多慧在天燈寫下2025新年快樂，並與侯友宜一起用韓語念出，侯友宜用韓語念出新年快樂，讓李多慧開懷比讚。

天燈節活動包括「金蛇呈祥 好運蛇進來」於2月8日在平溪國中、2月12日元宵節「金蛇傳愛 光耀新北」於十分廣場舉辦。今年以農曆蛇年為主題，除設計蛇年造型主燈外，今年活動首次結合天燈施放與光雕秀的「好運蛇進來」天燈蛇影，光雕表演於平溪國中震撼登場。

李多慧說，韓國人對台灣天燈節也相當關注，自己多在韓國、台灣進行活動交流，希望藉由這次天燈代言，除讓台灣人參與，也能吸引更多韓國人與國際遊客。

今日起「平溪天燈X不斷電祈福」邀請眾人一同在活動官網寫下「天燈祈願」為世界祈福，活動兩日將於菁桐天燈館媒體牆上播放來自世界各地的願望，凝聚眾人意志一起不斷電祈福。蛇年好旅遊699體驗遊也於今日開放活動官網報名，在導遊帶領下進入菁桐日式宿舍群、觀音巖步道和望古瀑布等秘境探險，還可體驗趣味DIY手作。