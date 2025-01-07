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2024年新北鄰損案件破150案 民代要求重點檢查高風險工地

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市三重區六張街民宅倒塌後，工務局立即啟動應變措施，預防性通知撤離周邊住戶，避免更多人身安全威脅。挖土機具隨即進入巷弄，對兩棟危樓展開全面拆除。記者葉信菉／攝影
新北市三重區六張街民宅倒塌後，工務局立即啟動應變措施，預防性通知撤離周邊住戶，避免更多人身安全威脅。挖土機具隨即進入巷弄，對兩棟危樓展開全面拆除。記者葉信菉／攝影

新北三重六張街建案致周圍兩樓倒塌及傾斜，外界關注該建案及建商情況，民代認為，除了要儘速完成相關安置作業，市府除了盡快釐清原因，也要針對高風險工地重點檢查，檢視過往事件發生原因，預防類似案件再發生。

市議員彭佳芸表示，新北市施工鄰損案件從109年54件，直至去年已經超過150件，以三重為例，她近期也陸續接獲民眾陳情鄰損案，近年建案數量愈來愈多，尤其三重蘆洲建物老舊，巷弄距離很近，如今此事件不斷發生，民眾看到施工心裡也會怕怕的。

彭佳芸認為，市府單位除了盡快釐清事故原因，昨天建商表示，「動工時原本預估地下水位是4至6公尺，但才開挖2公尺就看到有水」，彭表示，這是否跟相關單位提供的資料間隔時間太久，量測是否有誤，也要求市府應該要將歷次事件稽查結果統整，釐清原因有哪些，可以在未來稽查時達到預防效果。

書記長陳偉杰表示，此次意外顯示工地施工監管與安全防護措施的不足，要求市府立即展開全面檢討，檢視目前所有在建工程是否符合安全規範，尤其對高風險地區工地重點檢查，杜絕類似事件再發生。

副書記長蔡淑君強調，建議市府增設工地監督專案小組，並建立透明公開的施工資訊平台，讓市民隨時了解周邊工程進度與安全風險，同時建立檢舉機制鼓勵居民參與監督，確保施工單位嚴格遵守規範。

市議員王威元表示，永和天坑事件後，他有建議市府實施取消「每戶配一汽車位」的做法，先解決深開挖問題，但後昨天的六張路工安狀況，只開挖地下二層，已經沒有深開挖問題，經查詢建商資料，資本額僅2200萬元，且過去沒有施工經驗，合理懷疑是否為了降低節節上升的營造成本，導致這次憾事。他也提醒民眾，如要推動都更案，可上政府公開資料查詢評選優良建商，才能保障居住安全及相關權益。

新北市社會局表示，目前由三重區公所運用當地避難收容合約旅館安置民眾，也結合慈濟開設1處協作中心提供安置，社會局持續密切和公所聯繫掌握災民需求，視需求提供收容及物資資源之必要協助。若有因本次事故致生活陷困之民眾，可向在地公所申請急難救助；若本身具福利身分者，會由三重社福中心社工關心協助。

三重 建商 建案 建物 風險

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