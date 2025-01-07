新北2025春聯「蛇福泰吉」 侯友宜現場示範台語3諧音

新北市長侯友宜今公布蛇年春聯「蛇福泰吉」，侯說蛇福泰吉的台語諧音是「全(都)好，賺錢」，祝福大家蛇年萬事都好，都賺錢。民眾今起可至新北市府1樓西側服務台及29個區公所索取。

侯有宜今現場示範「蛇福泰吉」春聯台語諧音，蛇年，好賺錢/全都好賺錢/都好，賺錢，也可以念吉蛇福泰(錢全都很好賺)、福泰蛇吉(好賺，全都是錢)，怎麼順怎麼念，選擇自己喜歡的順序來念，不同念法都能萬事如意，賺大錢。

新北秘書處指出，「蛇福泰吉」春聯是由19歲的新北青年書法家林妤璇與設計師王景民合作創作。書法的「蛇」字，線條流轉靈動，結合蛇吐信的燙金線條，象徵蛇吐幸福，吉字上有燙金金幣，祝福大家蛇年都賺錢，幸福好運途。

此外，蛇年福袋採用新的立體三角造型，別於以往，將福袋變成桌面或書櫃的喜慶擺飾，讓蛇年更添喜氣財氣。福袋正面以古代錢串造型為設計發想，象徵帶錢來，蛇年賺錢(串錢)的寓意。五個錢幣也代表五福臨門的祝福意涵。其中「五錢」台語諧音有錢，祝福大家蛇年都賺錢，都有錢。