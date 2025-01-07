快訊

1月便宜資費懶人包／4G吃到飽這家488元！5G爽快上網只要389

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

新北春聯「蛇福泰吉」喻全有賺錢 開放民眾索取

中央社／ 新北7日電

新北市府今天公布「2025乙巳蛇年」的春聯與福袋，以「蛇福泰吉」迎接將到來的金蛇年，比喻「全有賺錢」之意，今天開始，在市府及各區公所發放。

市長侯友宜公布新北春聯主軸為「蛇福泰吉」，他表示，除祝福平安吉祥外，也以台語諧音比喻全有賺錢之意，希望用「蛇福泰吉」春聯，祝福大家蛇年萬事如意、平安幸福。

揮毫的「蛇福泰吉」書法，蛇字以金邊象徵吐信，市府也公布福袋，比照往年以10元硬幣貼在福袋的全球圖案裡，象徵全球經濟大發賺大錢；福袋設計成立體三角形，攤開後可以立起。

春聯是由新北青年書法家林妤璇與設計師王景民合作創作。福袋外觀有5個外圓內方的古錢幣，以蛇信串起金錢象徵串錢（賺錢）、內頁則有9個燈籠代表喜氣。

市府說，自7日起，週一至週五上班時間，在市府1樓西側服務台開放民眾索取春聯。此外，新北市29區公所也歡迎民眾就近前往索取。

福袋 蛇年

延伸閱讀

三重預防性撤離住戶何時可返家？新北工務局給答案

搭車只要1元！美國運通正式支援新北捷運輕軌感應支付，搭乘淡海、安坑輕軌線享限時優惠

百貨業搶春節購物商機 新光三越、SOGO、微風、遠百推年菜與福袋組合

新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

相關新聞

獨／蔡其昌稱北市給味全台北大巨蛋場次 北市：未介入分配

第36季中華職棒例行賽預計於3月29日於台北大巨蛋開戰，但卻傳出各球團於大巨蛋辦比賽場次分配不公，中職會長蔡其昌表示，聯...

時代不同了！手機拍、修圖都OK 台北燈節攝影比賽通通收

2025台北燈節「蛇來運轉」將在西門町於1月24日點燈，燈飾綿延台北西區，台北市商業處攜手北門相機街商圈發展協會推攝影比...

2024年新北鄰損案件破150案 民代要求重點檢查高風險工地

新北三重六張街建案致周圍兩樓倒塌及傾斜，外界關注該建案及建商情況，民代認為，除了要儘速完成相關安置作業，市府除了盡快釐清...

新北2025春聯「蛇福泰吉」 侯友宜現場示範台語3諧音

新北市長侯友宜今公布蛇年春聯「蛇福泰吉」，侯說蛇福泰吉的台語諧音是「全(都)好，賺錢」，祝福大家蛇年萬事都好，都賺錢。民...

李多慧促銷新北天燈節 侯友宜呼籲業者環保施放

韓星李多慧今現身新北促銷新北天燈節，活動往年皆吸引大批國際觀光客朝聖，新北市長侯友宜今表示，環保天燈持續推動，也呼籲天燈...

影／李多慧現身新北促銷天燈 侯友宜這句話她大笑比讚

新北市觀旅局今舉辦記者會，新北市長侯友宜與活動代言人李多慧共同公布「2025新北市平溪天燈節」將於下月舉辦天燈節活動，李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。