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春節前活動多 北市抽查47家大型百貨餐廳公安

中央社／ 台北7日電

台北市建管處今天表示，因應春節前採買及辦尾牙活動多，針對47家包含大型百貨、賣場及餐廳進行無預警公安檢查，項目有安全梯等處，若業者違規將重罰，確保消費者安全。

台北市建築管理工程處透過資料指出，農曆春節連假將屆，各大型百貨、賣場及餐廳為因應春節前採買及辦尾牙活動，短時間會常湧入買年貨及消費人潮，為保障消費者安全，即日起至22日，針對大型百貨等處進行無預警檢查公共安全項目。

建管處表示，此次公安檢查共47家業者，項目包含安全梯、排煙室、防火鐵捲門、緊急出口等處，違反規定的大型百貨公司等業者，將依建築法開罰新台幣12萬元，並要求限期改善完成，屆期複查未合格，會加重處罰30萬元，以維護民眾在春節期間的消費安全。

建管處處長虞積學透過資料說，春節假期前夕執行抽檢大型消費場所建築物公共安全目的不是開罰，是提醒業者應重視維護場所公安，避免後續出現無謂災損，且可確保消費者安全，後續聯合稽查將擴大突擊檢查各消費場所，對違規業者絕不寬貸。

他表示，業者勿任意堆置雜物及貨品在安全門、樓梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，進而阻礙逃生動線，後續恐釀公共危險疑慮，民眾發現業者有違規情形，可撥市民熱線1999轉建管處舉報。

春節 消費者

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