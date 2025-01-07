北市設文資建材銀行？市府：尚無需求

台北市古蹟、歷史建築等達569處，占全台三分之一。因建材取得困難，議員提出「文資建材銀行」構想卻石沉大海。嘉義、台南設有線上及實體建材銀行，議員盼借鏡。文化局表示，修復以原舊料為主，並委託廠商自行覓建材，目前沒接獲相關需求。

市議員詹為元表示，北市擁有全台最多文化資產，文化資產修復涵蓋專業技藝人力、相關法規限制，或修復建材取得等，成為文資保存巨大阻礙。

詹為元說，北市府2021年曾提出「北部文資建材銀行評估計畫」，即收集非列管老舊建築拆除後建材，透過編碼造冊整合，媒合給需要修復的文化資產使用，也符合環保創新概念。當時北市府最後評估，要由中央主導地方輔助，中央遲沒回覆，導致計畫無疾而終。

詹為元指出，嘉義市已在2015年率先成立線上建材銀行平台；台南市文化園區內有實體建材銀行，提供修復資源與文化體驗；台北市卻還在等中央回應，應先行評估設置文化資產建材銀行線上平台可行性。

文化局表示，文資修復工程是依文化資產保存法規定，以原有形貌及工法為修復原則，如果文資建物有堪用的建材舊料，仍需使用於原有文資建物上，且具法定文資身分建物，尚難以作為建材蒐集來源。國內部分縣市建置有建材銀行平台，其媒合的舊建材多使用於非文資建物修繕，目前尚無接獲修復工程施工單位反映有舊建材需求。