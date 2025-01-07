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新北好孕專車取消排富 民憂難叫車

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北好孕專車2025年1月1日起擴大補助對象，設籍新北市的孕媽咪都可搭。圖／新北社會局提供
新北好孕專車2025年1月1日起擴大補助對象，設籍新北市的孕媽咪都可搭。圖／新北社會局提供

新北市「好孕專車」今年元旦起取消排富，估增加6000人受惠。有孕婦抱怨，好孕專車很難叫得到車，憂放寬條件後更難叫，且新北限制只能搭到醫療院所產檢、就醫，相比北市不限下車地，缺少彈性。另有孕婦反映，明明只要100元左右的路程，司機繞一大圈最後跳表超過200元，有刻意繞路之嫌，「好孕專車變成好繞專車。」

對於使用者回饋意見，社會局表示，目前接獲較多是民眾投訴司機態度問題，繞路問題較少見，若有遇到類似情況，可記錄司機姓名、車隊及搭乘時間，向市府投訴。

社會局統計，2024年申請孕婦使用率約5成9、每人平均使用16.6次，將加強宣傳，提高使用率。

新北市府2012年起開辦好孕專車補貼方案，迄今約11萬2700人受益。今年元旦起，取消夫妻年所得150萬元的申請門檻，凡是設籍新北市或與新北市民結婚的孕婦，皆可申請車資補貼福利，每趟次最高補貼200元，最高補貼28趟次、共5600元。

部分孕婦抱怨，政策雖好，但好孕專車難叫得到車，尤其遇到路程短、尖峰時刻或沒有提前預約，易遇到拒載、拒絕用好孕專車折抵，叫車約3、4次屢次受阻後，乾脆叫一般計程車，且新北限制只能搭到醫療院所產檢或就醫，相較於北市不限下車地，新北措施缺少彈性。

新北社會局說，新北與三大車隊合作，會持續加強宣傳，孕婦使用車隊App或電話叫車，並在App裡備註使用好孕券，更容易叫到車。據統計，新北好孕專車2023年申請核定4382件、使用7萬4千趟次，平均每人使用17次、使用率6成；2024年核定4957件、使用8萬2千趟次，平均每人使用16.6次、使用率5成9，孕婦多在孕中、晚期才申請，導致補貼沒用完。

社會局說，今年元旦起也放寬孕婦產後剩餘乘車券，預產期後6個月內仍可使用，例如陪同嬰幼兒預防接種、就醫等，且今年正研擬提高今年好孕專車補助額度。

元旦 孕婦

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