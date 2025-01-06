善琴慈善會捐60份年菜 助汐止弱勢家庭過好年

過年前愛心滿滿，善琴慈善會，趕在過年前送愛心，宮廟準備了60份的年菜，要送給汐止需要幫助的人，今(6)日由汐止區公所代表受贈，並且進行發放，希望能夠讓弱勢家庭，也能夠感受到社會的溫暖過好年。

善琴慈善會理事長陳雪嬌表示，母娘慈悲，再過幾天就要過年了，有善心人士拋磚引玉捐了90份的年菜，請善琴慈善會能夠協助送給需要的人，所以，其中60份就捐給了汐止區公所，希望幫助弱勢家庭平平安安過年。

善琴慈善堂這幾年來不但捐消防後勤車、捐白米也在端午節包粽子，幫助汐止的弱勢家庭，而就要過年了，這次則是由善琴慈善會，準備了60份的年菜，希望讓弱勢家庭過好年，捐贈儀式上，汐止區公所也頒發感謝狀，感謝善琴慈善會對社會的無私付出，當天，在公所一樓也設置了愛心年菜發放櫃台，將一份份充滿溫暖的年菜，發給需要的弱勢家庭。

汐止區長林慶豐指出，真的非常感恩，今天很謝謝善琴慈惠堂帶來滿滿的愛心，這次總計捐贈60份的年菜禮盒，除了40份會發送給區內的低收入戶，20份會轉贈給汐止家扶中心，發送給需要的人，也希望透過這次的善行義舉，期盼社會上有更多的愛心，照顧更多弱勢的民眾。