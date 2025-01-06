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新北汐止大安街停車亂象有解 活化國有地要變停車場

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
針對大安街停車位不足，立委廖先翔會勘要闢建收費停車場，預計下半年完成使用。 圖／觀天下有線電視提供
針對大安街停車位不足，立委廖先翔會勘要闢建收費停車場，預計下半年完成使用。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大安街有住家有工廠，不過，長期以來停車位不足，車子亂停造成的糾紛不少，停車亂象讓地方很困擾，所以，針對閒置的國有地，是不是能夠活化利用，今(6)日立委廖先翔也召集相關單位人員現場會勘，要闢建大約可以停放60台車的公有收費停車場。

立法委員廖先翔提到，大安街是工業區，目前鐵圍籬圍起來的部分，過去大概1、20年來，附近工業區員工都會停放車子，但因為是國有地，就有遭民眾檢舉，所以，國有財產署基於職於職責就封起來，造成附近上班的員工就比較不方便，或是把車子停在路邊，影響到貨車進出等等的問題，也比較危險，所以，針對地方民眾的停車需求，今天就再次辦理會勘做確認，土地管理機關是國有財產署，現在已經確定同意給新北市政府交通局進行停車場的規劃。

保安里長蘇忠吉說，里內停車空間非常不足，剛好在大安街底有一塊國有財產署的閒置空間，所以，就請立委廖先翔協助，請新北市交通局和國有財產署合作闢建停車場，讓里民或是廠商都可以停車，讓大安街的交通動線更順暢，不會影響到大家出入以及廠商裝貨下貨的情形，不然大安街目前大小車子亂停，也造成交通堵塞，等到今年下半年有了停車場，問題就能改善。

廖先翔表示，後續會由新北市政府做地平整理，整理完之後再由交通局公開上網招標，原則上大概可以畫設60多格的汽車停車格，讓大安街上的車子停進來，交通更順暢，另外，使用者付費的概念，讓大家都能共同使用的情況下，收費營運，預計下半年完成使用。

廖先翔 財產

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