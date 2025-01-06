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寒冬送暖連續15年 新北淡水北新里攜手淡信慈善助弱勢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
過年前愛心滿滿，淡水北新里長攜手里內店家和宮廟以及淡信慈善基金會，捐助里內弱勢家戶。 圖／紅樹林有線電視提供
過年前愛心滿滿，淡水北新里長攜手里內店家和宮廟以及淡信慈善基金會，捐助里內弱勢家戶。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要幫助在地的弱勢居民能夠溫暖過冬，在新北市淡水區北新里內，有許多愛心人士以及企業宮廟，要給北新里內的低收入戶以及有生活困難的居民溫暖幫助，過去14年來，透過北新里長許春榮幫助弱勢從不間斷，今年也持續發送愛心，攜手淡信慈善基金會，準備了25箱的物資，還有里內店家及宮廟，也提供許多的愛心白米及現金給弱勢戶，希望藉此可以讓他們過一個好年。

北新里長許春榮表示，在北新里內有許多的善心人士，平常他們也是省吃檢用，有了積蓄後自己生活無虞，再將多出來的錢捐到里長平台來幫助里內的困苦民眾，這次包括了里內的新福星營造公司、承福快炒店、黃帝神宮及多位善心人士，還有淡信慈善基金會，共捐助了白米、年菜餅乾、物資箱以及現金等，讓25戶弱勢家戶感到溫暖。

里長也相當感謝淡信慈善基金會，將物資箱送到里辦公處，更在4日下午，將這些物資連同紅包發放給弱勢戶，每戶可得2500到3000元不等的紅包，相當暖心。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾說，過去淡信在地方為了給困苦居民一個能夠安心渡日的生活，時常舉辦公益活動，看到里長這麼用心的為里民來服務，媒合在地善心人士及企業捐出善款，這次也希望一起發揮企業社會資源的力量，除了北新里，還在三芝、石門、八里及淡水區與35位里長合作，捐出400箱的豐富物資。此外里長與基金會等人，更到了行動不方便的弱勢戶家中，將物資親自送出，期盼可以幫助這些生活困苦的里民，在農曆年節可以溫暖過年。

愛心 淡水

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