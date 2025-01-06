新北淡水淡信基金會新年送暖 攜手家扶購衣助弱勢

為了要幫助在地的弱勢兒童能夠溫暖過冬，淡水信用合作社所成立的淡信慈善基金會，攜手淡水家扶中心，一起舉辦「衣」「童」幸福微笑聯合慈善公益活動，並且聯合淡水草東里、幸福里，邀請50位的弱勢兒童家庭，來到淡水捷運站前方的購物廣場，要帶著這些家庭，能夠免費的進到服飾店當中來挑選新衣，基金會表示，今年是第5年舉辦，新年換新衣，象徵新的開始，這些孩子相當需要幫助，透過實際的作為，來幫助他們。

活動現場還有超過30個攤位，不僅是讓假日在捷運淡水站後方的遊客，可以逛市集體驗在地小吃還有手作植物等等，家扶的孩童更可以免費使用攤位的暖心餐點，另外紅樹林有線電視也協助這活動，提供十頂的帳篷。

基金會董事長呂孫綾表示，過去淡信慈善基金會，相當關心弱勢兒少家庭，用實際的行動來幫助他們，讓這些家庭增添新衣物。此外這次立委蘇巧慧，一起在入口處發放春聯，讓民眾參與公益活動的同時，也能拿到賴清德總統、蕭美琴副總統的新春祝福，歡喜過好年。

淡水家扶中心督導李宜聰表示，其實過去這些弱勢兒童家庭，平常很少有機會來購買許多的新衣，大多都是接受社會愛心的二手衣物，來補足日常生活所需要的穿著，而這次相當感謝淡信基金會的幫助，讓這50位兒童的家庭，有著全新的衣服，不只是能夠溫暖的渡過這個冬天，也感受到社會對他們的關心。