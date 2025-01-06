文資修復建材難尋？ 北市文化局：以舊料為來源 尚無需求

台北市坐擁全台三分之一古蹟的城市，但修復面臨諸多限制，台北市議員詹為元指出，尤其修復建材的取得極為困難，當初北市層提出文資建材銀行概念，但卻石沉大海。文化局表示，北市文資修復是以原有舊料為來源，並委託修繕廠商，自行尋覓建材，目前沒有反映需求。

詹為元表示，台北市擁有全台最多文化資產，古蹟、歷史建築、紀念建築等多達569處，但是文化資產修復卻面臨許多挑戰，不論是專業技藝的人力、相關法規的限制，又或是修復建材的取得，都成為文資保存修復的巨大阻礙。

詹為元說，特別是修復建材部分，北市府曾於民國110年提出「北部文資建材銀行評估計畫」，亦即收集非列管老舊建築拆除後的建材，在將這些建材透過編碼造冊進行整合後，媒合給需要修復的文化資產使用，解決了修復過程中建材取得難題，也符合環保創新概念。

然而，他說，北市府認為最後評估要由中央主導地方輔助，但是中央遲遲沒有回覆，導致計畫無疾而終。而當時報告建議中央成立跨縣市虛擬建材銀行之前，能建立線上平台，地方負責數據上傳、內容維護與通報更新。

不過，詹為元也說，嘉義市在民國104年率先成立線上建材銀行平台，透過雲端技術有效媒合老屋建材再利用；台南市則於文化園區內實體落地建材銀行提供修復資源與文化體驗；國外更有歐盟、日本經驗參照。

他認為，台北市在等待中央回應的同時，先行自行評估設置文化資產建材銀行線上平台的可行性。

文化局表示，台北市文資建物辦理修復工程是以「文化資產保存法」規定，以原有形貌及工法為修復原則，並經文資審查程序後，才能執行修復工程，如果文資建物有堪用的建材舊料，則仍需再使用於原有文資建物上，且具有法定文資身分的建物，尚難以作為建材的蒐集來源。

文化局說，國內部分縣市建制的建材銀行平台，其媒合的舊建材多使用於非文資建物修繕。北市府評估可行性，是以再利用於文資建物修復為評估方向，且文資修復工程於實務上多委託具文資修復經驗施工廠商執行，並由廠商自行覓得修復所需建材。

文化局說，目前尚無接獲修復工程施工單位反映舊建材的需求，後續仍將持續觀察民間單位是否提出相關需求。