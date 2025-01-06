「愛與夢想的生活」 台北茶花展1/10登場

2025臺北茶花展將於1月10日正式登場，本次展覽以「愛與夢想的生活」為主題，帶領市民進入一場茶花與藝術的心靈饗宴。

臺北市公園處處長藍舒凢表示，台北茶花展除花卉試驗中心自行栽培茶花外，中華民國茶花學會及台灣茶花育種學會亦提供多盆精美茶花盆景，讓展覽內容更加豐富多彩，進一步展現茶花文化的深厚內涵。另外特別邀請510藝術群聯展，以聯展形式將茶花盆景與畫作展現雙重風采。活動期間也特別安排了生態導覽，讓參觀者在欣賞茶花的同時，深入了解花卉試驗中心的自然生態。

公園處表示，花卉試驗中心還規劃兩場專業茶花講堂，包括1月11日的講座將探討茶花從栽培技術到藝術創作，以及1月18日聚焦茶花新品種的育成。週末期間還有「茶花香頌」活動，民眾可憑11月至1月的發票兌換茶花苗，自上午9時開始發放，數量有限，送完為止。

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