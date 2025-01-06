快訊

朱學恒不上訴！強制猥褻鍾沛君判11月確定 大年初七發監執行

韓國瑜朝野協商自嘲恐是「最後一次主持」 柯建銘笑回：別一語成讖

撐不住！肯德基炸雞漲2元、大薯漲4元 平均調漲2.1%

「愛與夢想的生活」 台北茶花展1/10登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2025臺北茶花展將於1月10日正式登場，本次展覽以「愛與夢想的生活」為主題，帶領市民進入一場茶花與藝術的心靈饗宴。

北市公園處處長藍舒凢表示，台北茶花展除花卉試驗中心自行栽培茶花外，中華民國茶花學會及台灣茶花育種學會亦提供多盆精美茶花盆景，讓展覽內容更加豐富多彩，進一步展現茶花文化的深厚內涵。另外特別邀請510藝術群聯展，以聯展形式將茶花盆景與畫作展現雙重風采。活動期間也特別安排了生態導覽，讓參觀者在欣賞茶花的同時，深入了解花卉試驗中心的自然生態。

公園處表示，花卉試驗中心還規劃兩場專業茶花講堂，包括1月11日的講座將探討茶花從栽培技術到藝術創作，以及1月18日聚焦茶花新品種的育成。週末期間還有「茶花香頌」活動，民眾可憑11月至1月的發票兌換茶花苗，自上午9時開始發放，數量有限，送完為止。

聚傳媒

北市 夢想 畫作

延伸閱讀

寶林茶室劫後餘生 倖存者黃舒君將辦音樂會向醫護致敬

解職5無法放棄陸籍里長 內政部否認是政治清算

台中跨業交流會如意組攝影展開幕 藝術與公益完美結合

「藝術生活 潮流慢活」新體驗 「遠雄敦富」化身城市美術館

相關新聞

文資修復建材難尋？ 北市文化局：以舊料為來源 尚無需求

台北市坐擁全台三分之一古蹟的城市，但修復面臨諸多限制，台北市議員詹為元指出，尤其修復建材的取得極為困難，當初北市層提出文...

「愛與夢想的生活」 台北茶花展1/10登場

2025臺北茶花展將於1月10日正式登場，本次展覽以「愛與夢想的生活」為主題，帶領市民進入一場茶花與藝術的心靈饗宴。 臺北市公園處處長藍舒凢表示，台北茶花展除花卉試驗中心自行栽培茶花外，中華民國茶花

佛光山金光明寺連續11年寒冬送暖 1200戶領受福田金福袋

佛光山金光明寺於5日舉辦寒冬送暖音樂饗宴活動，邀請板橋、土樹三鶯、北海岸、瑞平貢等偏區共1,200戶弱勢家庭，每戶贈與福田金2,000元及物資福袋和臘八粥，在捐贈前並讓所有福田戶享受國家音樂廳級、由大

台北植物園導覽夯 2024年近萬人2025年首場爆滿

疫情過後，台北植物園假日主題導覽熱門，林試所今天表示，去年全年近萬人參加，今年主軸為「時光花影．賞花集合中！」，1月帶引...

新北企業新辦托兒設施最高補助500萬 即日至2／28開放申請

各縣市愈來愈重視打造友善職場育兒環境，新北市勞工局每年與勞動部聯合提供補助，凡企業新興建托兒設施，可獲最高500萬元補助...

0403地震恐怖記憶 新北捷推這一物在十四張站獨家開賣

新北環狀線因去年403地震事件而暫停全線服務，經歷253天努力，去年12月12日終於全線復駛。近期新北環狀線運量回升，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。