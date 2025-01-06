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佛光山金光明寺連續11年寒冬送暖 1200戶領受福田金福袋

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

佛光山金光明寺於5日舉辦寒冬送暖音樂饗宴活動，邀請板橋、土樹三鶯、北海岸、瑞平貢等偏區共1,200戶弱勢家庭，每戶贈與福田金2,000元及物資福袋和臘八粥，在捐贈前並讓所有福田戶享受國家音樂廳級、由大提琴家張正傑暨多名鋼琴家、聲樂家所表演的音樂和歌劇。

依來法師表示，佛法浩瀚，佛光山遍佈世界300多個道場，但佛光山開山祖師星雲大師歸結為「三好四給」，即希望人人能存好心、說好話、做好事；給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便。金光明寺在前住持覺培法師任內開啟寒冬送暖音樂饗宴，迄今已11年，即使疫情期間也沒中斷，希望給所有福田戶歡喜和希望，這也是大師「但願眾生得離苦，不求自身求安樂」的精神。

聚傳媒

佛光山 音樂

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