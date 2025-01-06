捷運土城樹林線 LG17站開發案招商成功估2026開工

捷運土城樹林線第1個捷運開發案、LG17站出入口A捷運開發共構大樓招商，新北市捷運局今天公告由信義開發股份有限公司獲選最優申請人，預計2026年開工，5年內完工。

新北市政府捷運工程局發布新聞稿指出，LG17站捷運開發基地約395坪，預計興建地上29層、地下5層、總樓地板面積約6300坪捷運住宅大樓，預計今年初簽約，將引進投資金額約新台幣16億元。

新北市捷運局長李政安表示，委託投資人將捷運出入口與開發大樓整體共構設計、興建，建築物3樓可直接連通出入口，有效提升捷運運量，也實現到站即到家便利性，另規劃取得「銀級」綠建築與「銀級」智慧建築標章，打造「雙銀」建築。

李政安說，捷運土城樹林線全線共規劃9處捷運開發案，預期創造約373億元投資金額，繼LG17捷運開發案招商成功，LG16站出入口A及B也已公告招商，將在3月開標，緊接著LG15站出入口B及LG19站出入口A、B規劃第1季公告，其餘3處辦理都市計畫變更作業。