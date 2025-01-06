新北企業新辦托兒設施最高補助500萬 即日至2／28開放申請
各縣市愈來愈重視打造友善職場育兒環境，新北市勞工局每年與勞動部聯合提供補助，凡企業新興建托兒設施，可獲最高500萬元補助。此外，新北市首創「教保托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」兩項補助，期望減輕企業負擔，協助取得立案許可，今年第1梯次申請即日起至2月28日止。
新北市勞工局長陳瑞嘉表示，去年12月修訂補助要點，讓補助標準更明確，企業可依此計算補助金額。除新興建托兒設施享有補助外，設置哺集乳室且未曾受勞工局補助的企業，最高可獲2萬元；已設托兒設施的企業可申請更新改善費用，每年最高50萬元，最多補助3次；雇主發放托兒津貼或提供居家式托育服務，每年最高60萬元，最多補助6年。
對於未獲勞工局補助的企業，仍將彙送勞動部辦理補助，協助企業減輕員工育兒壓力，提升家庭支持。
勞工局提醒，今年第1梯次的申請期間自即日起至2月28日止，申請可至「勞動部企業托兒與哺乳室資訊網」（https://childcare.mol.gov.tw/）線上填寫，更多資訊可查詢「新北勞動雲」(https://ilabor.ntpc.gov.tw）網站。如有疑問，可電洽（02）29603456分機6350李小姐。
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