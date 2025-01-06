新北企業新辦托兒設施最高補助500萬 即日至2／28開放申請

各縣市愈來愈重視打造友善職場育兒環境，新北市勞工局每年與勞動部聯合提供補助，凡企業新興建托兒設施，可獲最高500萬元補助。此外，新北市首創「教保托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」兩項補助，期望減輕企業負擔，協助取得立案許可，今年第1梯次申請即日起至2月28日止。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，去年12月修訂補助要點，讓補助標準更明確，企業可依此計算補助金額。除新興建托兒設施享有補助外，設置哺集乳室且未曾受勞工局補助的企業，最高可獲2萬元；已設托兒設施的企業可申請更新改善費用，每年最高50萬元，最多補助3次；雇主發放托兒津貼或提供居家式托育服務，每年最高60萬元，最多補助6年。

對於未獲勞工局補助的企業，仍將彙送勞動部辦理補助，協助企業減輕員工育兒壓力，提升家庭支持。