台北植物園導覽夯 2024年近萬人2025年首場爆滿

疫情過後，台北植物園假日主題導覽熱門，林試所今天表示，去年全年近萬人參加，今年主軸為「時光花影．賞花集合中！」，1月帶引民眾認識唇形科植物，首日爆滿、破300人。

農業部林業試驗所森林生態組聘用助理研究員吳維修告訴中央社記者，逾100歲的台北植物園，邁入新年2025年，1月到12月各月的假日導覽主題已上網公布，上半年依序為唇形科植物、棕櫚科植物、薔薇科植物、天門冬科植物、荷花及薑科植物。

下半年為錦葵科植物、豆科植物、桑科植物、大戟科植物、菊科植物及芸香科植物。

吳維修說，導覽活動固定在每週日上午9時30分至11時、下午2時至3時30分各1場，民眾可隨時彈性到場參與，昨天為今年首場，接續了去年在疫情過後全年近萬人參與的熱度，超過300人爆滿。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對參與人數的影響也大。吳維修指出，2019年底發生疫情，當年有6000多人參加，之後2020到2022年間的3年，受疫情影響，都曾有幾個月中斷舉辦，參與人數依序僅約2188人、2800多人及2000人不到。

2023年恢復全年舉辦，約4500人參加；2024年恢復正常戶外活動，加上以「日常植物學」為主軸貼近生活，參與者激增到9000多人、近萬人。

今年1月開場的主題是唇形科植物，吳維修說，這類植物一般含有揮發性芳香油，也有許多種類是民眾知道的香草植物，所以規劃志工以鼠尾草為例，導引民眾了解其構造及授粉機制，很受歡迎。

2月登場的棕櫚科植物主題也很接地氣，吳維修指出，與日常生活有關，像是椰子、東南亞棕糖，莖幹還能當建材，纖維可當成編織材料使用，葉子可製作簑衣、掃把等。

吳維修提醒民眾，如果是20人以上的團體要前往聆聽，須先預約，預約電話為02-23039978轉1420。詳情可至台北植物園網站查詢。

此外，參加每月活動者可獲得1個戳印，集滿10個月份以上戳印，可在12月活動時獲贈紀念品。