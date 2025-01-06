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0403地震恐怖記憶 新北捷推這一物在十四張站獨家開賣

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
新北捷運公司攜手與啤酒肚釀製，推出「環狀線復駛啤酒紀念組」。圖／新北捷運公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
新北捷運公司攜手與啤酒肚釀製，推出「環狀線復駛啤酒紀念組」。圖／新北捷運公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北環狀線因去年403地震事件而暫停全線服務，經歷253天努力，去年12月12日終於全線復駛。近期新北環狀線運量回升，已接近地震前的運量旅次水準，顯示旅客的信心也回流。

新北捷運公司表示，「環狀線復駛啤酒紀念組」軌道風味黑啤酒靈感源自捷運軌道的深遂黑色金屬色澤，象徵著面對挑戰的堅韌與勇氣，先濃郁後回甘的麥芽烘培風味和滑順口感，更是象徵經歷挑戰後的安心與踏實。本次產品的酒瓶外觀及附贈的復古啤酒杯都別具巧思，也採用代表環狀線的黃色，還用錯位雙層線條印刷表示軌道的重新接合。每組包含2瓶「軌道風味」黑啤酒及一個復古啤酒杯。

新北捷運公司指出，此次聯名合作是新北捷運公司與啤酒肚釀製之間的聯名創新嘗試，雙方希望藉此合作，為市民帶來一款具紀念意義的產品，也傳遞面對挑戰的堅韌和勇氣。

「環狀線復駛啤酒紀念組」1月10日中午12時起，在新北捷運環狀線十四張站的聯名全家便利商店獨家發售。每組售價新台幣390元，每人限購5組。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

捷運公司 捷運環狀線 新北捷運

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