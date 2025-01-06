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找廁所變「大家來找碴」？ 議員轟士林夜市友善廁所找嘸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣每年648萬外國旅客到台北旅遊，其中約78%會造訪夜市，其中士林夜市占比高達37.86％約240萬人，等同每月約20萬人。本報資料照片
台灣每年648萬外國旅客到台北旅遊，其中約78%會造訪夜市，其中士林夜市占比高達37.86％約240萬人，等同每月約20萬人。本報資料照片

台灣每年648萬外國旅客到台北旅遊，其中約78%會造訪夜市，其中士林夜市占比高達37.86％約240萬人，等同每月約20萬人，不過議員發現，夜市友善廁所標示不清，有在體育用品店、有在棉被店，店口看不出有提供廁所，根本像玩「大家來找碴」？

議員林延鳳之前就已長期關注士林夜市的公廁友善問題，林質疑，北市府先前在士林夜市規畫有6處友善廁所，不過議員發現，不僅上網查看觀光地圖，發現上面的友善店家竟僅有兩處，還有一處不在市場處提供的名單，質疑市府「分工不合作」。

議員逐一檢視這6處友善廁所，其中一處友善廁所在體育用品店內，還在海鮮餐廳樓上，門店口根本看不出來有提供廁所，還在最裡面的角落：另外管委會加入友善廁所，也看不出標示：還有一處在棉被店，友善廁所標誌竟然只在門牌邊邊角角貼門一角，小小的標誌像玩「大家來找碴」，外國旅客找得到？

林質疑，根據國際旅客來台消費動向士林夜市每個月有20萬外國觀光客，本地人每天也都有上萬人，但公廁服務卻如此不友善，對比日本推動公側文化，找來安籐忠雄、伊東豐雄等建築師蓋亮點公廁，不過北市府編列預算整修士林市場廁所，資料卻只是規畫男廁小便斗比例、女廁規格等，忽視觀光點公廁的舒適度、整潔度等其實也都是很重要。

北市產發局表示，針對現有的友善公廁數量與標示指引，除找更多合作度友善廁所提供，也會重新盤點周邊場地及標示，至於公共廁所的興建，會請市場處持續尋覓新的地點，增建公共廁所。至於公共服務的城市美學部分，的確過去比較沒有這樣的思維方向，未來增建公廁會放入更多城市美學，讓公廁看起來更吸引人，都會來檢討改善。

議員林延鳳發現，夜市友善廁所標示不清，有在體育用品店、有在棉被店，店口看不出有提供廁所，根本像玩「大家來找碴」？圖／議員林延鳳辦公室提供
議員林延鳳發現，夜市友善廁所標示不清，有在體育用品店、有在棉被店，店口看不出有提供廁所，根本像玩「大家來找碴」？圖／議員林延鳳辦公室提供
議員林延鳳發現，夜市友善廁所標示不清，有在體育用品店、有在棉被店，店口看不出有提供廁所，根本像玩「大家來找碴」？圖／議員林延鳳辦公室提供
議員林延鳳發現，夜市友善廁所標示不清，有在體育用品店、有在棉被店，店口看不出有提供廁所，根本像玩「大家來找碴」？圖／議員林延鳳辦公室提供

公廁 士林夜市 廁所

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