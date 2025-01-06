二殯旁黎元停車場 後年蓋社宅

北市懷愛館（二殯）附近黎元停車場，原規畫蓋禮儀大樓，因居民反對喊卡，市府回歸興建社宅，在地居民盼能納入圖書館、里民活動中心、公托、親子館等設施。都發局表示，圖書館、停車場等皆納入規畫，會與居民充分討論，預計2027年開工。

占地3654平方公尺的黎元停車場前身為黎元大樓，設有超市、圖書館和社福設施等，2021年因海砂屋拆除，目前作為停車場使用。因近懷愛館，市府規畫一殯拆除後，該處改建禮儀大樓，讓業者進駐，但遭在地民眾強烈反對，掛布條抗議，市府去年底考量交通、居民意願，另擇適當地點評估興建禮儀大樓。

目前市府依原規畫將在該地重建社宅，前天里內舉辦說明會，居民提出大樓內可設圖書館、里民活動中心、老人活動中心、公托與親子館等，滿足全齡層需求，也能提升社區生活品質。

黎元里長蘇偉彬表示，部分居民對蓋社宅仍表達疑慮，社宅落成後，外來人口將增加更多車流，加上懷愛館殯葬量能增，車流將增加，辛亥路交通恐成挑戰。他建議市府，不管蓋社宅或另有用途，地下停車場應多蓋幾層，並保留一定比率給里民。

議員曾獻瑩表示，市府應多與居民溝通，並邀教育、社會及文化局等共同研議。都發局表示，已編列規畫設計預算興辦黎元社宅，除依都市計畫規定納入圖書館、區民活動中心及公共停車場，也將依居民需求轉達各業管機關，今年進行先期規畫，整合各界意見後，再向議會爭取工程預算，預計2027年開工。