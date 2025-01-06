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大樓磁磚雨砸傷路人 管委會挨罰
新北汐止區新台五路某大樓昨天降下「磁磚雨」，造成一名40多歲女子頭部受創。新北工務局表示，到場了解後發現是11樓外牆磁磚掉落，管委會已違反建築法，將依法處以6萬元罰鍰，呼籲各社區加強巡查。
一名40多歲女子昨天中午行經新台五路一棟大樓時，大樓外牆磁磚突然從高處墜落，砸中女子頭部，女子頭部撕裂傷，血流如注。救護人員將被害人送醫救治，所幸無生命危險，警方也立即到場拉封鎖線。
工務局表示，第一時間到場了解，確認是該大樓11樓外牆磁磚掉落釀禍，管委會違反建築法第77條未善盡管理維護之責規定，依建築法第91條規定，處以6萬元罰鍰。呼籲社區住戶應自主巡查建築物外牆磁磚是否隆起或鬆脫，避免傷及無辜路人，引發公安事件。
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