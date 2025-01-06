新北市修法推動工業區蓋勞宅 議員：別只限大企業

乙種工業用地過往只能蓋工廠，新北市城鄉局日前提出「都市計畫法新北市施行細則」修正草案，盼透過修法，鼓勵企業興建勞工宅，讓有一定建地規模及員工數企業申請。議員認為，此舉立意良善，不能只局限大企業，避免有圖利廠商嫌疑。

草案內容指出，未來可放寬企業在乙種工業區興建只租不售勞工宅，供員工申請入住，出租對象僅限該企業員工及眷屬，設置比例、管控及配套機制等，市府正研議。

城鄉局表示，政策目標是減少企業勞工的外部成本，如廠區內部分空間得作住宅使用，可減少交通成本及碳排，有助於落實企業ESG概念，除規畫員工單身宿舍、員工餐廳，亦可提供家庭式勞工宅讓員工住。

市議員林秉宥認為，台灣產業以中小企業為主，如果只開放大企業當宿舍使用，恐有圖利廠商嫌疑，且大企業本來就更有能力照顧員工，市府應重視中小企業的勞工族群，建議可讓多個廠商一起聯合招商，假設有500個員工宿舍需求，可一起出資開發，由市府代辦，公益性較充足。

林也說，目前政策細節不明朗，且新北缺乏大型產業用地，市府必須把關，避免大面積產業用地變成住宅用地，可考慮面積較小不適合做廠辦開發的工業區土地，搭配容積獎勵，或是管控開發商身分等方式加強土地利用效率。

新北市樹林工業區理事長黃呈理表示，多數企業對此一政策抱持肯定及認同立場，提供居住空間，讓員工上班不必舟車勞頓，也能展現企業社會責任，讓雇主與員工雙贏。