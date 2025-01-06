星期評論／蔣萬安 要拿出比大巨蛋耀眼政績

台北市長蔣萬安施政滿2年，滿意度漸入佳境，首都是指標性灘頭堡，綠營虎視眈眈，新的一年展開，也是蔣萬安連任挑戰的關鍵一年，如何創造大巨蛋以外的更多政績，將是未來新課題。

檢視蔣萬安2年首都市長表現，任內訪星、日、美，去年更「殺出重圍」成功舉辦台北上海雙城論壇，兼顧兩岸外交、城市交流的和經濟民生，展現首都市長高度，藍營基層視他為國民黨少主；另一方面「三寶爸」深植人心，與台中市盧秀燕「媽媽市長」姐弟情深的形象，有如藍營雙箭頭，綠營如芒刺在背。

市政表現上，蔣萬安提出的政見「一個台北，四項發展，五個中心」，正朝目標前進，向市民宣示以朝氣、希望、光榮感、凝聚力，要讓台北成為一個「幸福的偉大城市」。蔣上任後，解決卡關8年的大巨蛋，也讓他登上施政成績高峰，未來可遇見的是，大巨蛋周邊百貨商辦陸續啟用，金雞母的光芒，勢必更搶眼。

不可諱言，台北市是一座百年老城，沉痾非一時三刻能解，蔣市長現正面臨的是，人口不斷流失、高昂房價及都更龜速等考驗，且前市長柯文哲卸任後，留下的京華城弊案須好好善後，包含第一魚果市場改建、南港轉運站BOT案，外界會藉此檢驗蔣萬安的市政治理能力。

因大巨蛋的啟用，快速累積市政紅利，大巨蛋愈是耀眼，蔣萬安愈須以此為戒，紅利再高，也總有消耗完的一天，扎實政績才是市民之福，也才能為2026選戰奠基。