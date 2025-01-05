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土城司法園區抵價地分配完成 民代盼規畫好交通等需求

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
司法園區抵價地抽籤。圖／內政部提供
司法園區抵價地抽籤。圖／內政部提供

內政部完成土城司法園區抵價地分配，朝持續開發邁進，也引發地方討論。藍綠民代都樂見其成，不過也紛紛提出建議，新北議員江怡臻指出，如何及早規畫交通是重點，也盼都市計畫加速推動；新北市議員彭一書則說，居民需求需整體考量，也盼政府落實進度，相關機關才能開始搬遷工作。

內政部今表示，這次新北市土城司法園區區段徵收已於去年12月26日完成地主抵價地分配作業，後續將由新北市政府公告結果，並辦理土地登記及權狀發放。園區內公共工程預計2026年底完工，屆時將通知地主點交土地，共享開發成果。消息一出也引發討論。

江怡臻指出，未來交通是重點，因司法園區聯外道路目前僅靠和平路銜接金城路，恐難以應付需求，政府務必提早規畫，開闢新道路銜接明德路，以紓緩該地區交通壓力；她提到，都市計畫目前尚在內政部都委會審議中，若不加速恐影響後續開發，「2026年底完成公設的承諾恐怕只是空話。」

新北市議員彭一書則說，地方一直很多民眾關心該地區情況，也有很多想法，相關建設應盡量避免影響當地生態環境，園區內社宅及親子公園也應納入居民需求做整體考量。他表示，該計畫將有效改善司法機關長期集中於土城市區的情況，也盼政府落實進度，園區建設必須先完成，才能有效整合現有機關搬遷工作。

司法 土城 新北 議員

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