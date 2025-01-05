一殯用地規畫…里長點多優勢 喊話黃仁勳來設海外總部

台北市第一殯儀館拆除後，600坪用地近期就會先做綠地及停車場使用，預計會先曬地一兩年，至於未來中長期規畫，在地里民盼作商辦大樓，並招商引進企業總部進駐，在地里長鄭春華說，最近輝達執行長黃仁勳正在台灣找海外總部，一殯這塊地地點最佳。

他也透露，現在周邊已經有許多建商早就在插旗，正因一殯這塊地地點相當好，位於台北市中心，尤其作為殯葬設施將近60年，如果市府規畫「亂七八糟」將對不起里民，儘管里民不反對這塊地蓋住宅，但若蓋社宅，年輕人根本買不起、也租不起，因這裡一坪最少150萬，依照租金行情年輕人兩夫妻難負擔。

「里民傾向作為商辦大樓..」，鄭春華說，里民希望未來的開發方向，六樓以上作為商辦，以這塊地四四方方來看，又位於市中心其實非常好，甚至最近黃仁勳在台灣找海外總部，這塊地絕對是最佳地點，不僅距離松山機場五分鐘、高速公路只要三分鐘、捷運兩分鐘、到北車八分鐘。至於公共設施就由都發局規畫，不過要以商辦為主，將周邊活絡起來，打造成台北市蛋黃區的美麗華。

對於未來一殯拆除後這塊地的開發，北市府目前初步擬公用優先兼顧地方發展搭配部分商業，因東北角有私有地，朝全區或分別開發2方案。在地行政里長鄭春華認為，對於全區開發、或東北角私地分開開發，他認為這塊地四四方方、又多是北市府的市有地，應該朝全區開發，東北角私地應該要徵收。