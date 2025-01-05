推動地方發展 內政部完成土城司法園區抵價地分配

內政部5日表示，這次新北市土城司法園區區段徵收已於去年12月26日完成地主抵價地分配作業，後續將由新北市政府公告結果，並辦理土地登記及權狀發放。園區內公共工程預計2026年底完工，屆時將通知地主點交土地，共享開發成果。

配合行政院政策，內政部規劃新北市土城司法園區興辦事業計畫，利用原土城彈藥庫舊址進行土地活化，不僅提供司法院、地檢署及矯正機關遷建所需的廳舍用地及金城交流道建設用地外，園區也規劃住宅區、商業區及公共設施用地。

內政部指出，園區中住商土地主要作為抵價地，供地主申請領回，另為滿足土城地區的住宅需求，園區內特別規劃約1.1公頃的社會福利設施用地，將用於興建社會住宅，緩解當地居住需求。

此外，為確保程序公開透明，內政部與新北市政府於2024年10月4日、7日及8日舉辦6場次抵價地分配說明會，詳細解說作業流程。後續自10月起受理民眾合併分配申請，並於2024年12月20日辦理抽籤作業，採取先抽順序籤、再抽配地籤的方式，由地主親自參與，過程透明公正。剩餘土地除部分供司法院眷舍使用，其餘將優先規劃社會住宅。

內政部說明，未來園區內規劃5.3公頃的特色親子公園，結合便捷的交通網絡及完善的公共設施，將帶動地方發展，為土城居民打造更優質、幸福的生活環境。