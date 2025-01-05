台中路口導盲磚導去撞樹？ 官員和盲人這樣說

台中市議員陳俞融今天指出，有市民陳情，人行道導盲磚的設置問題重重，不僅未能發揮引導功能，反而成為視障者行走的「陷阱」，跟著走不是踩進公園花圃，就是撞上騎樓梁柱，呼籲市府全面檢視。但據市府建設局表示，因導盲磚造成輪椅族「卡卡」，內政部2018年已修法，導盲磚不再列人行道「標配」，而是改在十字路口設定位磚等警示停止。

據了解，導盲磚有兩種，一種上面是圓型凸起狀，常見於人行道出入口或空間轉折點如電梯等候區、建築物出入口等，稱為定位磚，作用是警示，並用定位磚形成警示帶。另則磚上是表面突起條紋，透過磚上條狀紋路與前進方向平行的指向功能，引導視障朋友前進的方向，又稱為導引磚。

建設局道路管理科說，因為設置導引磚，會造成輪椅通行不便，尤其是脊髓損傷者紛陳情，因此內政部2018年已修法，導盲磚不再列人行道「標配」，台中市新設道路不再配置導引磚，舊的道路上的導引磚也會逐步去除。

也因為定位磚和導引磚上面的圓型凸起物和長條紋路不同，盲人持杖觸及可以靠感受分辨，因此不易混淆，也不應該會發生因此導向去撞物的情形。但既然盲人朋友仍有反映，未來在設置時，會請盲人測試，並針對路口檢視。

但是盲人市民對導盲磚看法不一，劉姓盲人就說，因為導盲磚並未系統性的設置，僅有部分地方有，加上台灣的騎樓並無導盲磚，甚至高低不平，障礙物也多，盲人多並不依靠導盲磚，因為那樣反而會有危險，而是依靠有人陪伴居多。

至於路口的定位磚，劉姓盲人也說，因為設置的面積不大，盲人也無從事前就知道何處有定位磚，功能也並不強。

不過，中華民國身心障礙聯盟曾發出聲明表示，導盲磚是引導視障者行進的一種設施，只要依照規格要求與設計指引設置，對於受過定向行動訓練的視障者而言，鋪設導盲磚在確保及維持其步行動線確實可發揮一定的效能。不能因此否定導盲磚在各類型場域存在的必要，訴求全面拆除，或因設置錯誤而汙名化導盲磚。