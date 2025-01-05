禮儀大樓喊卡...懷愛館旁黎元停車場將蓋社宅 都發局：預計2027年開工

位於台北市懷愛館（二殯）附近黎元停車場原規畫建禮儀大樓，遭居民反對後作罷，回歸蓋社宅，在地居民盼大樓可包含圖書館、里活中心、公托與親子館等設施滿足全齡需求，提升生活品質。都發局表示，圖書館、區活中心、停車場等皆納入規畫，也會與居民充分討論其他需求，預計2027年開工。

占地3654平方公尺的黎元停車場原是黎元大樓，設有超市、圖書館和社福設施等，2021年因海砂屋拆除後，目前作為停車場使用由於臨近懷愛館，日前市府規畫一殯拆除後，該處改建禮儀大樓，讓業者進駐，缺遭到在地民眾強烈反對，甚至掛布條抗議，最終市府去年底考量交通、居民意願，另擇適當地點評估興建。

依照規畫該地原規畫重建社宅，周邊居民盼能恢復既有設施，包含圖書館、區民活動中心等，昨天里內舉辦說明會，居民也提出大樓內可包含圖書館、閱覽室、里民活動中心、老人活動中心、公托與親子館等設施，不僅能滿足全齡層的需求，也能提升社區生活品質。

黎元里長蘇偉彬表示，對於蓋社宅想法有部分居民表達疑慮，認為社宅落成後外來人口增加帶來更多車流，加上一殯拆遷車流量有所增加，辛亥路的交通恐成挑戰。此外，周邊停車困難，每次住戶返家都要繞好幾圈找車位，建議不管要改社宅還是另有用途，地下停車場應多蓋幾層，並保留一定比例給里民。

議員曾獻瑩表示，地方的需求與聲音是政策推動的重要依據，市府多與居民溝通，並邀集教育局、社會局及文化局等相關單位共同研議，盼黎元停車場在市府與居民的共同努力下能成為社區發展建設的模範案例。

都發局表示，已編列規畫設計預算興辦黎元社宅，除依都市計畫規定納入圖書館、區民活動中心及公共停車場，也將依居民需求意見轉達各業管機關，若各機關評估提出參建需求將納入整體規畫，今年將進行先期規畫，並與當地居民溝通，整合各界意見後再向議會爭取工程預算，預計2027年開工。