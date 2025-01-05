快訊

大盤成台積電（2330）一人武林！陳重銘：「高含積量ETF」0052、006208、0050怎選？

別和家中其他餐具混在一起存放 專家分享牛排刀正確收納方式

疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝：一團巨大黑影

雙語教育一環 新北國小英語歌競賽隊伍數創新高

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供

新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，共吸引197校、306隊及6支教師隊伍參賽，規模創新高。教育局長張明文說，英語學習生活化是新北市推動雙語教育重要策略，透過辦理英語競賽、每周1日英語日及冬夏令雙語營等，鼓勵學生成為敢說、能講及愛用英語的世界公民。

頭湖國小獲中年級組市賽特優，教務主任張美翎表示，本次選曲「Try Everying」代表永不放棄的精神。學生周子元分享，台上一分鐘，台下十年功，這次比賽讓他們知道團隊合作和練習的重要性；學生張楀瑄也提及，班級靠著團結凝聚的心克服重重難關挺進市賽。指導老師彭怡憓說，這次選曲意外搭上十二強棒球賽台灣奪冠的時事熱潮，讓學生練習英語更有動力；每次練習都樂在其中，彷彿自己也參與了一場世界級賽事。

光復國小榮獲高年級組及教師組雙料特優，首次號召教師參加比賽就拔得頭籌的發起人林仁芝老師表示，學校多年投入英語教育，近40位教師共同完成不可能的任務，每位教師任教不同領域，其中包括資深及實習教師，授課時間不同，克服萬難才能找到共同練習的時間，而比賽曲目為We are the world，體現「世界一家」理念。教師以身作則，透過比賽倡議世界和平。

教育局表示，新北市因應2030雙語政策，已連續5年以「生活連結」、「跨域整合」及「環境營造」為三大主軸，透過學習生活化、教學科技化、在地特色化、模式多元化及師資專業化五大策略推動雙語，親師生共同打造英語即生活的「新北雙語城」學習環境。

新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供
新北113年度國小英語歌曲演唱競賽，吸引197所學校、306支學生隊伍及6支教師隊伍參賽。圖／新北教育局提供

教師 英語

延伸閱讀

影／新北男開車分心撞路邊整排機車 心虛瞄車內藏毒當場被逮

環狀線求償引新北議員大戰 卓冠廷TAG蔣萬安酸「江怡臻可提名北市」

新北捷運砍光4600萬績效獎金 議員黃淑君批影響士氣

新北永和國中與新和國小聯演 適性發展分享絲竹

相關新聞

一殯拆完了..現況曝「先曬地不然會怕」初擬2方案開發

北市一殯去年6月開拆，上月完成拆除。短期600坪用地將做綠地及停車場使用，正招標中，營運時間未確定。規畫汽車315格、機...

木柵集應廟再現「立筊」…擲筊人身分曝 廟方解釋意涵

快過年，許多民眾會到寺廟祈福拜拜，北市木柵集應廟去年3月有信眾擲出「立筊」，前天再度罕見1年之內，第二次擲出「立筊」，廟...

改善林口交流道 侯友宜盼明年完工

國一林口交流道早晚必塞，改善工程施作中，市長侯友宜昨視察盼明年底前完工，但高公局說交維和夜間施工都是困難；林口輕軌評估運...

新北校長甄選熱度未減 教育局長談期許：領導不再是一言堂

新北市近日舉辦校長甄選，開出國小10名、國中10名及高中9名，分別吸引國中97人、國中53人及高中15人報考，開缺名額及...

台中人行道導盲磚成陷阱？ 民代指跟著走會撞樹

台中市議員陳俞融今天指出，近年來台中新設人行道，多已將導盲磚設置為標準配備設施，然而，有市民陳情說，人行道導盲磚的設置卻...

禮儀大樓喊卡...懷愛館旁黎元停車場將蓋社宅 都發局：預計2027年開工

位於台北市懷愛館（二殯）附近黎元停車場原規畫建禮儀大樓，遭居民反對後作罷，回歸蓋社宅，在地居民盼大樓可包含圖書館、里活中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。