中工恐不認環狀線賠19.27億 議員：蔣萬安4/2前先作1準備

新北捷運環狀線受損，新北市府鑑定指施工廠商中華工程未按圖施工，將與北市府共同向廠商求償19.27億。北市長蔣萬安說會依合約求償，議員要求蔣萬安4月2日提告前，應說明清楚市府有無把握，讓中工同意賠償19.27億？若要訴訟，蔣市府準備好了嗎？

民進黨北市議員何孟樺說，目前中華工程的聲明，根本不承認未依圖施工，更直接表明要「循法律途徑溝通」。她要求，蔣市府現在該做的，早就不只是「依合約求償」，而是要準備好在提告期限前提出告訴，甚至尋求其他可能的手段，讓中華工程願意直接賠償19.27億。如果這些都沒有腹案「將依合約求償」，不過只是又一句蔣幹話而已。

新北捷運環狀線0403地震當日受損，新北市府日前公布鑑定，指施工廠商中華工程未按圖施工，導致大梁錯位，是「廠商疏失」，將與台北市政府共同向廠商求償19.27億元。中工則回應均有按施工圖作業，將透過法律途徑溝通。北市長蔣萬安說，會依照合約求償。

議員何孟樺喊話蔣萬安「不要蔣幹話！」何說，環狀線位移求償提告時限就是4月2日。蔣萬安應說明：第一，市府有無把握，以非訟手段讓中華工程同意賠償19.27億？第二，如果要進入訴訟程序，蔣市府準備好在4月2日前提起訴訟了嗎？因她看到市長蔣萬安對於環狀線位移鑑定報告的結果表示「將依合約求償」，實在是令人擔憂。

何認為，中華工程的聲明，既沒有意願承認原因是未依圖施工，更直接表明要「循法律途徑溝通」，顯然沒有什麼意願在契約內磋商解決，只會推託。在鑑定報告附錄中，中工的回覆也完全不承認有未依圖施工，也不願意承認未依圖施工是致災主因，反倒把責任推給設計端。

但新北市府的鑑定報告所指出環狀線位移的原因，簡單來說，就是環狀線的橋梁結構，是依賴橋墩頂端的插銷，卡住橋梁的。原理就跟木工的卡榫，或是鉸鍊的軸心差不多。按理說，橋梁上的凹陷空間跟橋墩頂端的凹陷空間，應該加起來要相當於插銷本身的高度，這樣才有固定的功效。

第三方鑑定發現，這幾個位移的點，上方橋梁的的凹陷空間（銑孔）都太深了，深於插銷本身的高度，導致地震的時候，插銷向上跳出，卡榫消失了，橋梁自然沒有辦法繼續固定在橋墩上，就發生了位移。

何認為，鑑定報告的結論其實相當清楚有力。鑑定報告中，不只有現場勘查的照片，還做了力學模擬，從模擬圖可以很清楚看得出來，銑孔深度過深確實是造成位移的主要原因。但到目前為止，幾乎看不出來，中華工程有意承認鑑定報告的歸因，願在合約內進行磋商賠償。她要求，市府現在該做的，早就不只是「依合約求償」，而是要準備好在提告期限前提出告訴，請蔣市長拿出具體的辦法來，不要再幹話治市！