木柵集應廟再現「立筊」…擲筊人身分曝 廟方解釋意涵

快過年，許多民眾會到寺廟祈福拜拜，北市木柵集應廟去年3月有信眾擲出「立筊」，前天再度罕見1年之內，第二次擲出「立筊」，廟方笑稱「機率比連續通過兩次魷魚遊戲還低」，再度引起信徒關注。

廟方表示，此次立筊是由一名27歲的詹先生擲出，為國立台北科技大學碩士生，此次祈福內容包括身體健康與求學順利。此舉可能是象徵保儀尊王提醒近期疫病頻繁發生，信徒需特別注意健康，並賜福祈求者健康平安與考試順遂。

也因有信眾再度擲出立筊，這幾天也有近百信徒，湧入廟內朝聖神蹟並於集應廟點光明燈與文昌燈，祈求保儀尊王與文昌帝君賜福保佑。

這是木柵集應廟繼286天前首次擲出立筊後的又一次神蹟。廟方說，上次立筊是尊王指示大眾準備應對天災地震，並要求廟宇舉行安龍儀式。此次擲出立筊，經解釋確認，是因近期天冷導致疾病叢生，提醒信徒提高防疫與自我保健意識，並祝福考生順利考取心儀志願。

國立政治大學華人宗教研究中心講師蔡峻維指出，根據道教習俗，立筊具三種可能意義：其一，向大眾傳遞重大提醒，如災難或變故；其二，對廟方指示重要事務；其三，表達對擲筊者願望的允諾與協助。這次立筊被解讀為對學生的特殊祝福，呼應當下社會對健康與考試的關切。

木柵集應廟主委張敏男表示，這名學生祈求健康與考試順利，尊王平日回應多以聖杯形式表達神明旨意，此次以立筊形式提醒，由於時逢流感高峰，考生應保持良好身體狀態，並做好防寒與防疫措施。