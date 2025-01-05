一殯拆完了..現況曝「先曬地不然會怕」初擬2方案開發

北市一殯去年6月開拆，上月完成拆除。短期600坪用地將做綠地及停車場使用，正招標中，營運時間未確定。規畫汽車315格、機車128格，大客車4格。中長期朝特定專用區開發，初步擬公用優先兼顧發展搭配部分商業，因東北角有私有地朝全區或分別開發2方案。

「需要曬地一至兩年，不然有人會怕」，民政局長陳永德表示，目前一殯拆除後基地先做綠地停車場，也有議員建議先辦一些公益活動，停車場弄好之後應該會先用一、兩年，因是位於市中心的黃金地段，要確定規畫還是需要時間，但不會很久，還是會愈快愈好。

議員詹為元、曾獻瑩也建議，一殯短期作為停車場，建議短期也要有臨時會展或市集活動舉辦，「否則很黑，一個人去停還是會怕」，建議周末與產發局討論可辦市集、活動或會展，至於中長期計畫，應該可以有更具體的明確目標，評估怎麼活用。

一殯今年6月13日開始拆除，短期先做停車場使用，至於外界關注後續規畫，北市民政局表示，一殯土地產權所屬，71.05%為市有地、市有國有共有地有0.05%，國有土地7.27%、國有私有共有1.38％、私有土地也有19.27%，目前使用分區為公共設施殯葬用地。

民政局殯葬處日前搜集各方意見，中長期使用意見，包括朝公共服務公益使用，如全齡照護基地、運動中心、社福設施、青創基地、社宅；還有建議做商業使用，以促參、設定地上權方式招標；地方也有人提出整併周邊行政機關，將中山區行政大樓、中山分局等整併至一殯基地。

殯葬處長張世昌表示，未來規畫方向將與公用需求盤點，「朝公用優先，兼顧地方發展」，會配合中山區發展定位適度提供商業使用，延續民權東路帶狀商業活動及活絡當地經濟。議員曾獻瑩認為，市府還沒有定調，是保留彈性，但還是應及早因應規畫方向；議員李芳儒認為，這一塊地周邊還是以住宅為主，商業行為也是沿著大馬路為主，應該要融入地方，還是需要都發局協助評估。

北市府解編後開發方案分析，朝特定專用區開發，不過規畫兩方案，一是全街廓開發，私地有意願者一併開發；方案二為分別開發，原一殯範圍開發變更為特定專用區，並納入公用需求，未徵收的公保地解編，檢討變更為適當使用分區，公有地與私有地均須回饋一定土地給市府。

民政局說，市府將持續聆聽各方建議意見，以都市發展較度、財務可行性及地方需求等面向，評估用地使用計畫及未取得公保地處方式，找出符合都市發展的最適當開發方式。殯葬處也分析，未取得的公保地部分，可處理方式是不解編變更其他公共設施用地徵收，不過徵收的困難點，因私地面積有4355.143平方公尺，初步估算土地補償費用約53億元，徵收經費高，會造成市府財政負擔。

不過公用地需求僅需要1萬3千830平方公尺，全區近2.1公頃土地，已經超過機關實際需求，難有其公益性及必要性；還有106年議會住宅基金附帶決議，興建社宅原則上不得購買國有地，倘因法令須價購畸零地合併外，均須由中央全額補助撥用經費；還有地主預期解編後土地價格高，多數地主等解編多年，故多不願意被徵收。