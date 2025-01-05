改善林口交流道 侯友宜盼明年完工

國一林口交流道早晚必塞，改善工程施作中，市長侯友宜昨視察盼明年底前完工，但高公局說交維和夜間施工都是困難；林口輕軌評估運量達優先路網每公里3500人次條件，捷運局已列為優先路網規畫，拚今年送交通部審議。

林口地區人口快速成長，加上大型開發案陸續完成，林口龜山間跨越橋儲車容量遠超負荷，林口交流道改善工程於2023年5月28日開工，截至去年12月底，工程預定進度17.13%，實際進度超前為18.97%，預計2027年1月完工，將可提升國道主線和地區聯絡道路運轉效率。

侯友宜昨視察表示，工程進度有超前一點，期盼愈早完工愈好，若能在2026年完工，就可因應周遭產業進駐，將壅塞狀況大幅降低。

高公局第一新建工程分局長黃承郎指出，目前工程最大困難處分別是交維及要夜間施工，現在高速公路用地飽和，無法新增用地，只能先往邊坡移動慢慢削，挪出施工空間，並採取夜間施工，但工程後期要吊梁跨過中山高，要多次封閉國道五股-林口段，且要趕在早上6時前恢復通車，這是最大的挑戰，也是最困難處。

交管部分，交通局長鍾鳴時表示，已利用林口轉運站部分空間作為汽機車停車場，以及活化月台提供三井Outlet接駁車使用，從去年12月23日起試辦調整客運936A、937A、966A快速公車，於林口端載客後直達台北市，尖峰時段通勤約可省20至30分鐘。

另外，1200通勤月票加持，林口輕軌運量達優先路網條件，捷運局已列優先路網規畫，市議員蔡淑君表示，民眾對相關規畫很好奇，一定要開地方說明會，聽取地方聲音。

市議員陳明義表示，輕軌應該是走A8站，市府要跟高公局協調路廊。侯友宜說，希望今年6月評估報給交通部審查。